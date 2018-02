Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (07.02.2018/ac/a/a)

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Analyst Dr. Timo Kürschner von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF), senkt aber das Kursziel von 290 auf 240 CHF.Dividende steige auf 8,30 CHF: Die Jahreszahlen, die Roche für 2018 vorgelegt habe, seien umsatzseitig etwas besser und ergebnisseitig etwas schlechter als erwartet ausgefallen. Der Gruppenumsatz von Roche sei 2017 um 5% auf 53,3 Mrd. CHF (Konsens: 53,1 Mrd. CHF) gewachsen. Wechselkursveränderungen hätten das Umsatzwachstum nicht beeinflusst.Die beiden Roche-Sparten Pharma und Diagnostik seien ebenfalls jeweils um 5% auf 41,2 Mrd. CHF bzw. 12,1 Mrd. CHF gewachsen. Dabei habe die Pharmasparte ihr Wachstumstempo aufrechterhalten können. Sie habe nach 7% in Q2 bzw. 6% in Q3 im Schlussquartal abermals um 6% (Q1 2017: 3%) zugelegt.Das Multiple Sklerose Therapeutikum Ocrevus und Tecentriq (Blasenkrebs) seien weiterhin die Wachstumsmotoren ebenso wie das in Q4 zugelassene Hemlibra (Hämophilie A), das in Q4 allerdings nur einen symbolischen Umsatz von 3 Mio. CHF habe erzielen können. Daneben hätten sich aber auch Wolken am Himmel für Roche gezeigt. Die alten Umsatzträger wie MabThera (Lymphome, Rheumatoide Arthritis), Avastin (verschiedene Tumorerkrankungen) und Herceptin (Brustkrebs) seien von der Einführung von Biosimilars bzw. Konkurrenz neuerer Medikamente bedroht. Bei MabThera sehe man die Auswirkungen bereits, so sei der europäische Umsatz 2017 aufgrund der Einführung eines Biosimilars um 11% rückläufig gewesen. Im Diagnostikbereich hätten alle Sparten bis auf Diabetes Care ein Wachstum ausweisen können. Am dynamischsten sei die Sparte Tissue Diagnostics (+11%) gewachsen.Gewinn: Der bereinigte operative Konzerngewinn habe um 3% auf 19,0 Mrd. CHF (Konsens: 19,4 Mrd. CHF; berichtet 13,0 Mrd. CHF -8%) zugelgt und das bereinigte Nettoergebnis je Aktie sei um 5% auf 15,34 CHF (Konsens: 15,53; berichtet 10,04 CHF -10%) gestiegen. Für 2018 zahle Roche eine um 0,1 CHF erhöhte Dividende von 8,30 CHF.Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Roche-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 290 auf 240 CHF reduziert. (Analyse vom 07.02.2018)