Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (16.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF).Roche werde Flatiron Health übernehmen, an dem es bereits mit 12,6% beteiligt gewesen sei (Jan. 2016). Roche werde USD 1,9 Mrd. zahlen und die Transaktion voraussichtlich in H1/2018 abschließen.Flatiron Health sei ein privat geführtes Unternehmen für Gesundheitstechnologie und -dienstleistungen mit Sitz in New York City, das von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet worden sei. Es sei im Bereich der onkologiespezifischen Software für elektronische Patientenakten sowie in der Entwicklung von realen Befunden für die Krebsforschung tätig. Mit seinem großen Netzwerk von Onkologiepraxen und akademischen Gesundheitszentren in den USA habe Flatiron Health eine Plattform geschaffen, um aus den Erfahrungen jedes Patienten zu lernen.Dank der intensiven Krebsforschung könnten breite Indikationen heute in immer kleinere, aber besser definierte Erkrankungen untergliedert werden. Parallel zu den wissenschaftlichen Fortschritten in der Krebsforschung sei es heute um ein Vielfaches komplexer, die richtigen Therapien für verschiedene Krebsarten zu finden. Daher sei es wichtig, dass die Pharmaunternehmen diese anspruchsvolle Aufgabe bewältigen würden, um neue und bezahlbare Behandlungsmethoden zu finden.Flatiron verfüge über zahlreiche Daten, die Roche helfen zu verstehen, wie unterschiedliche Medikamente bei verschiedenen Krebspatienten reagieren würden. Dank realer Daten sollten klinische Krebsstudien rascher und mit der richtigen Patientenauswahl geplant werden können. Dies solle die Geschwindigkeit und die Wirksamkeit erhöhen und die Ausfallraten senken. Aus diesem Grund stelle die heutige Akquisition einen wichtigen Schritt auf dem Weg von Roche zu einer personalisierten Gesundheitsstrategie dar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: