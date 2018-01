Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (03.01.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) übernimmt Ignyta vollständig in einer reinen Bartransaktion zum Preis von USD 27,00 pro Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Dies entspreche einem Gesamttransaktionswert von USD 1,7 Milliarden. Die Übernahmevereinbarung sei von den Verwaltungsräten von Ignyta und Roche einstimmig genehmigt worden, schreibe Roche in einer Mitteilung.Das in San Diego ansässige Unternehmen mit Schwerpunkt auf Präzisionsmedizin in der Onkologie sei darauf spezialisiert, Krebserkrankungen, die durch seltene genetische Veränderungen verursacht seien, zu untersuchen, zu identifizieren und zu behandeln. Deren erstes Prüfmedikament (Entrectinib) habe sich in der ersten Phase der klinischen Tests als so wirksam herausgestellt, dass es die amerikanische Gesundheitsbehörde (FDA) im Juli und ihr Pendant in Europa im Oktober zur Behandlung seltener Krankheiten vorgemerkt hätten.Letztmals seien im Oktober 2017 mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Eigenkapital in Höhe von USD 160 Mio. aufgenommen worden. Doch nun habe die Roche-Gruppe eine Barofferte von insgesamt USD 1,7 Mrd. unterbreitet. Das Angebot liege um mehr als drei Viertel über dem Niveau, zu dem das Unternehmen zuvor an der Börse bewertet worden sei.Das Unternehmen beschäftige mittlerweile 115 Mitarbeiter. Ignyta werde seinen Betrieb in San Diego fortsetzen und weiterhin die Verantwortung für die laufende, entscheidende klinische Studie mit Entrectinib übernehmen. Die Transaktion werde voraussichtlich in der ersten Hälfte von 2018 abgeschlossen.Die Roche-Aktie werde aktuell bei CHF 246,50 (29.12.2017) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei CHF 272,60 (09.05.2017), das Jahrestief bei CHF 224,04 (24.01.2017) gelegen. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "kaufen", zwölf auf "halten" und drei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von CHF 270,14, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 02.01.2017).Börsenplätze Roche-Aktie: