Kurzprofil Roche:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist eines der führenden Unternehmen im forschungsorientierten Gesundheitswesen. Es vereint die Stärken der beiden Geschäftsbereiche Pharma und Diagnostics und entwickelt als weltweit größtes Biotech-Unternehmen differenzierte Medikamente für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Neurowissenschaften. Roche ist auch der weltweit bedeutendste Anbieter von Produkten der In-vitro-Diagnostik und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement. Medikamente und Diagnostika, welche die Gesundheit, die Lebensqualität und die Überlebenschancen von Patienten entscheidend verbessern, sind Ziel der Personalisierten Medizin, einem zentralen strategischen Ansatz von Roche.



Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1896 hat Roche über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren wichtige Beiträge zur Gesundheit in der Welt geleistet. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen 24 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Chemotherapeutika. (17.07.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten die Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) weiterhin zu kaufen.Phase III von CAPSTONE-2, bei der Baloxavirmarboxil bei Menschen mit hohem Grippekomplikationsrisiko getestet worden sei, habe eine überlegene Wirksamkeit beim primären Endpunkt gezeigt, der Dauer bis zur Besserung der Grippesymptome ggü. Placebovergabe. Dies sei bereits die zweite positive Phase-III-Studie nach CAPSTONE-1 im Juli 2017. Die vollständigen Ergebnisse der CAPSTONE-2-Studie würden an den kommenden medizinischen Konferenzen vorgestellt werden. Die CDC definiere als Hochrisiko-Grippepatienten Menschen ab 65 Jahren oder solche mit bestimmten anderen Erkrankungen, die bei einer Grippe zu einer Hospitalisierung führen würden.Baloxavirmarboxil gehöre zu einer neuen Klasse von virostatisch wirksamen Arzneistoffen (Hemmung der CAP-abhängigen Endonuklease im viralen Replikationszyklus), die vom japanischen Pharmaunternehmen Shionogi entdeckt und entwickelt worden seien. Im Februar 2016 habe Roche mit Shionogi eine Lizenzvereinbarung bez. der Entwicklung und Vermarktung von Shionogis oralem Grippemittel getroffen. Shionogi habe von Roche damals eine Vorauszahlung in unbekannter Höhe erhalten und in Zukunft Anspruch auf Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren.Die heutige Meldung sei erfreulich, denn dadurch könne das Unternehmen einen Teil der generikabedingten Umsatzeinbußen bei Tamiflu kompensieren. Der Analyst gehe derzeit davon aus, dass Roche Umsatzerlöse von CHF 265 Mio. generieren werde. Davon würden CHF 53 Mio. als Lizenzgebühr an Shionogi (Lizenzgebühr von 20%) fließen. Aktuell setze der Analyst bei seinen Prognosen eine Risikobereinigung von 20% an. Hier nehme er keine Änderungen vor, da er bereits positive Ergebnisse für CAPSTONE-2 erwartet habe. Er gehe von der Zulassung am 24. Dezember 2018 aus (PDUFA-Datum).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie:Xetra-Aktienkurs Roche-Aktie:202,00 EUR -0,39% (17.07.2018, 09:04)