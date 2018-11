Bonn (www.aktiencheck.de) - Kräftige monatliche Ausschläge bei großvolumigen Flugzeugbestellungen maskieren einen robusten unterliegenden Aufwärtstrend der Auftragseingänge in der US-Industrie (Mi., 21.11., 14:30 Uhr), so die Analysten von Postbank Research.



Nach annähernder Stagnation der Aufträge ex Transport im September würden im Oktober insbesondere die anhaltend hohen Niveaus diverser Sentimentindikatoren für einen kräftigeren Anstieg um 0,5% gegenüber dem Vormonat sprechen. Hingegen sollten die gesamten Aufträge durch zuletzt zweimal in Folge gesunkene Flugzeugbestellungen beim US-Hersteller Boeing belastet worden sein, so dass die Analysten von Postbank Research hier mit einem Rückgang um 1,5% rechnen würden. Sollte der Start ins laufende Schlussquartal 2018 geglückt sein, spreche Einiges dafür, dass die Stärke der US-Industrie auch in den kommenden Monaten anhalten werde. (16.11.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.