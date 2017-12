Paris (www.aktiencheck.de) - Rauf, runter, rauf - zahlreiche Industriemetall-Kurse haben ein turbulentes Jahr hinter sich, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Um die Kursentwicklung für das kommende Jahr vorherzusagen, bedürfe es des Blicks in die Kristallkugel - und der liefere in der Regel nicht die genauesten Prognosen. Weitaus zuverlässiger - wenngleich auch nicht in Stein gemeißelt - sei die Welt-Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds. Demnach würden die IWF-Ökonomen für das Jahr 2018 ein globales BIP-Plus in Höhe von 3,7 Prozent erwarten, nach geschätzten 3,6 Prozent für das noch laufende Jahr. Vor diesem Hintergrund dürfte auch die Industriemetall-Nachfrage auf hohem Niveau bleiben. Sollte US-Präsident Donald Trump nach seinem Steuerreform-Erfolg nun auch noch das im Wahlkampf angekündigte Infrastrukturprogramm auf die Schiene bekommen, sollte das den Industriemetallen zusätzlichen Rückenwind bescheren.Doch Vorsicht: Die Kursanstiege der zurückliegenden Monate hätten auch dazu geführt, dass zahlreiche Unternehmen ihre Produktion ausgeweitet hätten. Einige Metallmärkte dürften im kommenden Jahr daher recht gut versorgt und das Kurspotenzial daher überschaubar sein. Dies gelte aber nicht für alle Commodities. So könnte etwa der Zinnmarkt 2018 ein noch höheres Angebotsdefizit aufweisen als 2017. Vor allem für Anleger, die den Metallmarkt nicht allzu intensiv verfolgen würden, biete sich daher ein Investment an, mit dem sie gleich eine Vielzahl von Industriemetallen abdecken würden. (22.12.2017/ac/a/m)