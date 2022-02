Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Roblox-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

73,30 EUR +7,29% (15.02.2022)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (16.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Satte 15 Prozent sei die Aktie von Roblox am Dienstagabend nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen nach unten gekracht. Kein Wunder, denn der Entwickler des gleichnamig lautenden Videospieles habe in seinem vierten Quartal wirklich bei jeder Kennzahl enttäuscht.Beim Umsatz habe Roblox zwar ein auf den ersten Blick beeindruckendes Wachstum von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 569 Millionen Dollar geliefert. Doch Analysten hätten mit 604 Millionen Dollar deutlich mehr erwartet. Zudem sei der Spieleentwickler in den vergangenen Quartalen deutlich schneller gewachsen. Im Q4/20 habe Roblox noch 98 Prozent zugelegt, im vorangegangenen Q3/21 sogar 102 Prozent.Unter dem Strich habe Roblox einen Verlust je Aktie von 0,25 Dollar verzeichnet und damit mehr als doppelt so viel Cash wie erwartet verbrannt. Auch beim Nutzerwachstum habe die Metaverse-Hoffnung enttäuscht und nur 33 Prozent auf 49,5 Millionen zugelegt, während die Analysten mit 50,1 Millionen täglich aktiven Nutzern gerechnet hätten.Die Metaverse-Rally, die Roblox im vergangenen Jahr hingelegt habe, sei bereits abverkauft worden. Mit dem Kurssturz nach der jüngsten Zahlenveröffentlichung sei nun auch die laufende Erholungs-Rally Geschichte."Der Aktionär" rät unverändert: Finger weg von Roblox, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 16.02.2022)