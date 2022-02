Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Roblox-Aktionäre hätten derzeit nur wenig Grund zur Freude. Der Titel habe seit seinem Rekordhoch bereits knapp 60 Prozent eingebüßt. Der Abverkauf habe sich seit den letzten Quartalszahlen nochmal beschleunigt. Das scheine jedoch die Starinvestorin Cathie Wood nicht besonders zu stören, die nun bei der Roblox-Aktie kräftig zugelangt habe.Wood habe über ihren Fonds Ark Innovation 337.552 Aktien und über Ark Next Generation Internet weitere 117.115 Roblox-Papiere gekauft. Das Gesamtvolumen dürfte sich zwischen 24,1 und 26,8 Millionen Dollar bewegen.Damit werde Cathie Wood einmal mehr ihrem Namen gerecht, den Dip bei wachstumsstarken Tech-Aktien zu kaufen. Unter anderem habe sie in den letzten Tagen die stark gefallenen Papiere von DraftKings Zoom und Block gekauft."Der Aktionär" bleibe nach den gestrigen Quartalszahlen bezüglich Roblox skeptisch. Grundsätzlich sei jedoch Cathie Woods antizyklisches Vorgehen durchaus vorbildhaft. In Bärenmärkten würden viele aussichtsreiche Qualitätstitel häufig zu hart abgestraft. Das eröffnet Langfristinvestoren lukrative Möglichkeiten zum günstigen Einstieg, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Roblox-Aktie. (Analyse vom 17.02.2022)