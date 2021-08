Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Robinhood-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

43,99 EUR +16,77% (03.08.2021, 18:00)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (03.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Die Robinhood-Aktie scheine fest in den Händen von Privatanlegern, welche im Rahmen des Börsengangs kräftig mitgezeichnet hätten. Da wundere es auch nicht, dass Jim Cramer, der Moderator der US-Show "Mad Money", deutlichen Einfluss auf den Aktienkurs des Neo-Brokers habe.Nachdem Cramer in seiner Sendung vom Montag die Robinhood-Aktie zum Kauf empfohlen habe, sei es im frühen Dienstagshandel rasant nach oben gegangen. Über 17% auf 44,18 USD habe das Papier zuletzt zugelegt. Damit notiere die Robinhood-Aktie über dem Ausgabepreis von 38 USD und beschere auch vielen Privatanlegern satte Gewinne. Denn im Gegensatz zu vielen anderen IPOs habe der Neo-Broker seinen Kunden gegeben, die Möglichkeit schon vor dem Glockenschlag an der NASDAQ zuzugreifen. Wie viele Privatanleger gezeichnet hätten, sei zwar noch nicht bekannt, es dürften aber rund 35% an die Robinhood-Kunden zugeteilt worden sein.Eben in diesen Kunden sehe auch der ehemalige Hedgefonds-Manager Cramer den großen Vorteil des Börsneneulings. "Wenn Robinhood in andere Finanzbranchen vordringt, wie "Buy now, Pay later"-Karten, denke ich, dass die Armee von 22 Millionen Nutzern weiterwächst und noch mächtiger wird", so Cramer in seiner Show. "Wenn Square zehn Prozent auf den Afterpay-Deal steigen kann, stellt euch mal vor, was Robinhood machen würde, wenn sie einen anderen Finanzplayer übernehmen würden - beispielsweise Affirm. Die Aktie würde hochschnellen." Darüber hinaus sehe Cramer, der vom Reddit-Forum wallstreetbets gerne als Meme ("We like the stock") dargestellt werde, aber auch Langfrist-Potenzial. Ein Unternehmen, das jüngere Zielgruppen für sich gewinnen könne, habe als Investment Seltenheitswert.Der aktuelle Kurssprung zeige, wie heiß die Robinhood-Aktie sei. "Der Aktionär" sehe allerdings einige Risiken für einen Kauf - insbesondere für langfristig orientierte Anleger. Für Trader dürfte das Papier aber in den kommenden Tagen für ordentlich Spannung sorgen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.08.2021)