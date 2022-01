Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Robinhood Markets Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, Ticker-Symbol: 7KY, NASDAQ-Symbol: HOOD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im vierten Quartal habe Robinhood in fast allen Bereichen die Erwartungen der Wall Street verfehlt. Gleichzeitig nehme auch das Interesse der User an dem Neo-Broker ab. Und die Prognose für das laufende Quartal bleibe weit hinter dem zurück, womit Analysten gerechnet hätten. Die Aktie stürze weiter ab.Mit 49 Cent pro Aktie sei der Verlust höher ausgefallen, als von Analysten erwartet. Sie hätten mit lediglich 45 Cent gerechnet. Im vierten Quartal 2020 habe Robinhood noch einen Gewinn je Aktie von zwei Cent eingefahren.Leicht übertreffen können habe das Unternehmen die Umsatzprognose von 362 Millionen US-Dollar. Tatsächlich hätten die Amerikaner in den letzten drei Monaten 2021 363 Millionen US-Dollar umgesetzt und damit 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Allerdings sei der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer im Jahresvergleich von 106 auf 64 US-Dollar gesunken - ein Minus von 39 Prozent. Darüber hinaus sei die Zahl der monatlich aktiven Nutzer von 18,9 Millionen im dritten Quartal auf 17,3 Millionen zurückgegangen. Die Analysten-Schätzungen seien von 19,8 Millionen ausgegangen.Die Aktie des Neo-Brokers, die am Donnerstag im Tagesverlauf schon über sechs Prozent nachgegeben habe, sei nachbörslich um 13 Prozent eingebrochen. Vom Allzeithoch nach dem Börsengang im August seien die Papiere mittlerweile 86 Prozent entfernt.Der Hype um Robinhoods IPO im Sommer sei groß gewesen. Ähnlich groß sei nun die Enttäuschung. "Der Aktionär", der von Beginn an zur Vorsicht gemahnt hatte, empfiehlt weiter, einen Bogen um die Robinhood-Aktie zu machen, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". Auch, weil die Unsicherheiten rund um das Payment for Order Flow-Modell und damit die Geschäftsgrundlage des Neo-Brokers nach wie vor bestünden. (Analyse vom 28.01.2022)