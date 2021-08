NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

55,01 EUR +7,93% (06.08.2021, 22:00)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (07.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Erneut mache der Neo-Broker Schlagzeilen, nachdem die Robinhood-Aktie zum Ende der ersten Handelswoche wieder eine zweistellige Bewegung erfahre. Nach dem Minus von über 27% vom Donnerstag, habe sich die Robinhood-Aktie am Freitag jedoch erholen können.Am Donnerstag sei das Unternehmen in die Schusslinie geraten, als bekannt geworden sei, dass bestehende Aktionäre bis zu 97,9 Mio. Aktien verkaufen würden. Die Robinhood-Aktie sei darafhin eingebrochen und habe Anleger, die geglaubt hätten, auch Robinhood verkaufe weitere Aktien, in einen regelrechten Schock versetzt. Dies habe der Neo-Broker aber verneint. "Robinhood verkauft selbst keine zusätzlichen Wertpapiere, hat jedoch ein Resale-S1-Filing im Namen einiger Aktionäre gemäß einer bereits vorab bestehenden vertraglichen Verpflichtung eingereicht", habe der US-Konzern mitgeteilt. Zudem sollten die Verkäufe nicht sofort beginnen, sondern erst dann, wenn die US-Börsenaufsicht SEC ihre Genehmigung für die Transaktion gegeben habe. Dies solle frühestens nach den Zahlen für das zweite Quartal am 18. August der Fall sein. Die Anleger hätten prompt reagiert und ein Kurssprung von mehr als 20 sei gefolgt.Die Robinhood-Aktie bleibe in ihrer aktuell volatilen Phase nur etwas für hartgesottene Zocker, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.08.2021)Börsenplätze Robinhood-Aktie: