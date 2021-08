Börsenplätze Robinhood-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Robinhood-Aktie:

60,13 EUR -14,58% (05.08.2021, 19:05)



ISIN Robinhood-Aktie:

US7707001027



WKN Robinhood-Aktie:

A3CVQC



NASDAQ-Symbol Robinhood-Aktie:

HOOD



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (05.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Robinhood-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) unter die Lupe.Nach den dramatischen Kursschwankungen am Mittwoch zeichne sich auch ein volatiler Donnerstag für die Aktie von Robinhood ab. Schon vorbörslich sei das Papier kräftig im Minus gestanden. Im Gegensatz zu den letzten zwei Handelstagen sei diesmal der Grund erkennbar: Das US-Unternehmen plane einen Schritt, der die Retail-Investoren verärgert. Das Management des Neo-Brokers habe bei der Börsenaufsicht SEC Unterlagen für den Verkauf von fast 98 Mio. Aktien eingereicht.Bei Wall Street Bets sei Robinhood auch am Donnerstag wieder das meistdiskutierte Unternehmen. Die Kommentare der User seien laut der Analyse-Website Swaggy Stocks aber mittlerweile überwiegend negativ. Viele der Retail-Investoren, die die Robinhood-Aktie am Mittwoch durch die Decke katapultiert hätten, würden sich vom Management reingelegt fühlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link