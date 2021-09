Börsenplätze Robinhood-Aktie:



Kurzprofil Robinhood Markets, Inc.:



Robinhood Markets, Inc. (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) ist ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Menlo Park, Kalifornien, das dafür bekannt ist, über eine im März 2015 eingeführte mobile App provisionsfreien Handel mit Aktien und börsengehandelten Fonds anzubieten. (02.09.2021/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Robinhood: Bewertung absurd angesichts der Umsatzzusammensetzung - AktienanalyseMit großer Spannung wurde Ende Juli der Börsengang des US-Onlinebrokers Robinhood (ISIN: US7707001027, WKN: A3CVQC, NASDAQ-Symbol: HOOD) erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch die Hoffnungen auf schnelle Gewinne sollten sich zunächst nicht erfüllen. Seien die Papiere schon nur am unteren Ende der von 38 bis 43 Dollar reichenden Preisspanne ausgegeben worden, sei es nach dem Handelsstart bis auf 33,25 Dollar nach unten gegangen. Doch schon bald sei die Aktie getrieben von einer Empfehlung und Käufen einer Fondsmanagerin aufgedreht.In der Spitze sei der Kurs bis auf 85 Dollar nach oben geschossen. Doch inzwischen sei davon nicht mehr viel übrig. Die Aktie nähere sich aktuell wieder dem Ausgabepreis an. Dazu beigetragen hätten auch schwache Quartalszahlen, die Robinhood zum ersten Mal seit dem Börsengang veröffentlicht habe. Die Zahl monatlich aktiver Nutzer sei von gut zehn Mio. auf mehr als 21 Mio. gestiegen. Zudem sei das Anlegerkapital auf mehr als 100 Mrd. Dollar gestiegen, was einer Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahr entspreche.Von dieser Warte aus betrachtet sei die Bewertung des Unternehmens mit 38 Mrd. Dollar absurd, zumal das Geschäftsmodell regulatorisch unter Druck kommen könnte. (Ausgabe 34/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link