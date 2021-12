Rivian werde 2023 zwischen acht und zehn Milliarden Dollar umsetzen. Mache ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10. Sportlich! Auf dem aktuellen Niveau ist das Papier zu teuer, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2021)



Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) mit Sitz in Plymouth im US-Bundesstaat Michigan ist ein Hersteller von Elektroautos. Es bietet zwei Modelle an, einen SUV sowie einen Pick-up. Darüber hinaus hat Rivian Automotive für Amazon.com ein elektrisches Lieferfahrzeug entwickelt. (08.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Die Aktien des Elektroautobauers Rivian würden ihren Erholungsversuch vom Vortag fortsetzen. Der Tesla-Rivale sei erst am 10. November an die Börse gegangen. Aus dem Stand sei das Unternehmen auf einen Börsenwert von knackigen 100 Milliarden Dollar gekommen.Die Rivian-Aktie sei binnen weniger Tage bis auf 179 Dollar nach oben geschnellt - ein Plus von fast 130 Prozent verglichen mit dem Ausgabepreis von 78 Dollar. Nach dem Rekordhoch sei es dann aber im Zuge einer allgemeinen Schwäche von Tech-Werten bis Ende letzte Woche auf 100 US-Dollar nach unten gegangen.Am Montag habe es eine Kaufempfehlung der Bank of America gegeben. Der Entwickler von Elektrofahrzeugen sei zur richtigen Zeit mit den passenden Produkten am richtigen Ort, so Analyst John Murphy in einer Studie. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil unter den etablierten Unternehmen und Start-Ups der E-Auto-Branche sei eine äußerst umfassende und gut durchdachte Geschäftsstrategie. Das Kursziel von Analyst Murphy laute 170 Dollar.Dazu den SUV R1S und den Liefer-Van, dessen Konzept Amazon auf Anhieb begeistert habe. Bereits 2009 habe der Online-Gigant eine Order in Höhe von 100.000 Vans platziert.Dennoch müsse man sich die Frage stellen, ob eine derart hohe Börsenbewertung von rund 100 Milliarden Dollar für eine Firma gerechtfertigt sei, die 2021 nicht mehr als ein paar Millionen Dollar umsetzen und 1,38 Milliarden Dollar Miese machen werde?