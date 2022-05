Börsenplätze Rivian Automotive-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rivian Automotive-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) unter die Lupe.Trotz eines deutlichen Umsatzanstiegs verfehle Rivian die Erwartungen der Wall Street an das erste Quartal des Elektroautobauers. Gleichzeitig müsse das Management einräumen, dass die Probleme in der Lieferkette schwerwiegender seien als ursprünglich angenommen.Auch im zweiten Quartal dürfte der Befreiungsschlag ausbleiben, denn das Unternehmen habe sich seit dem 31. März gezwungen gesehen, "die Produktion für längere Zeiträume als vorgesehen einzustellen". Ende April habe Rivian-CEO Robert Scaringe bereits gewarnt, die Schwierigkeiten bei der Batteriebeschaffung könnten die Engpässe im Bereich Chips sogar noch übertreffen. Dabei scheine der Elektroautobauer nicht nur Probleme mit dem Hochfahren der Produktion, sondern auch in der Auslieferung der Fahrzeuge zu haben. Von den gebauten 2.553 Autos im ersten Quartal hätten die Amerikaner gerade einmal die Hälfte an die Kunden ausgeliefert.Fortschritte habe der Elektroautobauer immerhin bei seinem geplanten Werk in Georgia vermelden können. Im Mai hätten sich das Unternehmen und die Behörden des US-Bundesstaats auf den Bau der Fabrik geeinigt. Dieser Silberstreif am Horizont reiche allerdings nicht aus, um den Abwärtstrend der Aktie zu stoppen. "Der Aktionär" rate weiter dazu, einen Bogen um die Rivian-Aktie zu machen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link