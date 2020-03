Ähnliches gelte für den DAX: Über die vergangenen zwölf Monate gerechnet liege der DAX noch 2,6 Prozent im Plus und stehe damit auf dem Niveau von Ende Januar 2019. Dieser Stand habe das Ende einer der stärksten Erholungsrallys markiert, die bis dahin zu beobachten gewesen seien. "Die Botschaft ist: Eigentlich ist noch gar nicht so viel passiert", sage Mlinaric. Das aber könne durchaus noch kommen, denn die Bewertungen seien im historischen Vergleich immer noch sehr hoch, die Weltkonjunktur habe bereits vor der Covid-19-Krise geschwächelt und diese werde ihre eigentlichen Folgen erst in den kommenden Wochen offenbaren. Während die wichtigsten Zinsmärkte bereits im Krisenmodus seien, hätten die Aktienmärkte eine mögliche Rezession noch nicht eingepreist.



"Die realwirtschaftlichen Folgen des Virus-Ausbruchs sind weltweit zu spüren", sage Mlinaric. "Anders als von manchen Analysten erwartet, wird es lange dauern, bis die negativen Folgen für die Wachstumserwartungen kompensiert sind." Derzeit laufe die Weltwirtschaft in eine Rezession, ausgelöst durch die anhaltenden Produktionsstopps in China, die empfindliche Störung von globalen Lieferketten und weitreichende Reisebeschränkungen. "Mit der fortschreitenden Ausbreitung des Virus in anderen Ländern, vor allem in der EU, in Japan und im Iran, werden auch hier drastische Schutzmaßnahmen diskutiert werden und den Druck auf die Weltwirtschaft erhöhen", so Mlinaric.



Ein reagibles Risikomanagement habe bereits jetzt zumindest einen Teil der Verluste aufgefangen. "Gerade für institutionelle Anleger mit regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen ist es entscheidend, dass die Handlungsfähigkeit gewahrt bleibt", sage Mlinaric. Niemand könne mit Sicherheit sagen, wie sich die Märkte weiter entwickeln würden.



"Wir sehen drei Szenarien: Eine schnelle V-förmige Erholung, ein wegen der zu erwartenden Rezession längerdauerndes Seitwärtsschieben oder eine Bullenfalle, die in einen weiteren Absturz mündet", so Mlinaric. Dabei sei die Wahrscheinlichkeit für eine schnelle und vollständige Erholung der Weltwirtschaft am geringsten. Hiervon unabhängig dürfte die Reaktion der Aktienmärkte kurzfristig durch die zeitnahen Reaktionen der Notenbanken getrieben werden. Die Wahrscheinlichkeit für einen deutlichen Zinsschnitt der FED sei in der vergangenen Woche deutlich angestiegen.



"Die Absicherung von Portfolios ist wie eine Versicherung: Wenn nichts passiert, ärgert man sich über den Aufwand. Passiert aber etwas, ist man mehr als froh, die wirtschaftlichen Folgen abschwächen zu können", sage Mlinaric. (02.03.2020/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienmärkte haben in der vergangenen Woche rund 12 Prozent verloren, so die Experten von Quant.Capital Management.Auf institutionelle wie private Portfolios hätten diese Verluste je nach Risikoneigung oder Absicherung mehr oder weniger stark durchgeschlagen. "Tatsächlich lohnt es sich immer noch, eine Absicherungsstrategie zu nutzen, um weitere Verluste zu verringern", sage Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. "Denn was viele vergessen: Noch immer liegen die Kurse im S&P 500 höher als im gesamten Jahr 2018."Wer die aktuelle Marktentwicklung im längerfristigen Kontext betrachte und sich statt auf Emotionen auf reine Zahlen und Fakten konzentriere, stelle fest, dass eigentlich gar nicht viel passiert sei. Natürlich beeinflussen uns jüngere Ereignisse stärker als weiter zurückliegende und Verluste schmerzen mehr, als Gewinne Freude bereiten, so die Experten von Quant.Capital Management. "Doch angesichts der jüngsten Zahlen muss man sagen, dass die Situation noch nicht dramatisch ist", sage Mlinaric. Noch immer stehe der S&P 500 höher als am höchsten Tag 2018. Über die vergangenen zwölf Monate gerechnet liege der S&P noch 5,4 Prozent im Plus.