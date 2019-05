Für Peter Praet sei es der letzte Monat seiner Amtszeit als EZB-Chefökonom. Bei einem Event der "Financial Times" in Frankfurt habe er am Montag seine Kollegen aus dem Rat dazu gedrängt, vorsichtig bei der zukünftigen geldpolitischen Planung zu sein. Nachdem die EZB trotz zahlreicher Maßnahmen die Inflation nicht habe wiederbeleben können, sorge dies für eine Diskussion, ob das gesetzte Preisstabilitätsziel von 2% nicht geändert werden sollte bzw. was der EZB für weitere Werkzeuge übrigbleiben würden.



Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) sei heute Morgen gescheitert beim Versuch die 1,12er Marke zurückzuerobern. Für die Gemeinschaftswährung dürfte das Aufwärtspotenzial derzeit begrenzt sein, während der USD nach ersten Anzeichen einer Verlangsamung der US-Konjunktur seine Stärke unter Beweis stellen müsse.



Der DE30 habe gegen Montagmittag eine Erholung eingeleitet und zumindest einen Teil der anfänglichen Verluste ausgleichen können, kurzzeitig notiere dieser ca. 2,5% tiefer. Allerdings werde der deutsche Leitindex zu Beginn der heutigen Asien-Sitzung erneut zurückgeworfen und werde auch nach der europäischen Eröffnung mit mehr Abwärtsdruck konfrontiert. Der Kampf um die 12.280 Punkte werde damit fortgesetzt und bislang scheine der Markt trotz mehrerer Versuche auf der Ober- und Unterseite noch unentschlossen zu sein.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weltweit war es für die Aktienmärkte bisher ein turbulenter Wochenauftakt, so die Experten von XTB.Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe deutlich tiefer eröffnet, nachdem US-Präsident Donald Trump angekündigt habe, am kommenden Freitag Zölle auf chinesische Waren zu erheben. Der marktbreite US-Aktienindex sei im H4-Chart am 200er EMA abgeprallt und bemüht gewesen das offene Gap wieder schließen. Dies sei auch fast gelungen, allerdings sei es am Ende der US-Sitzung zu einem erneuten Ausverkauf gekommen, da Washington Peking beschuldigt habe, bei einigen Bekenntnissen einen Rückzieher zu machen. Die technische Ausgangslage bleibe also kritisch. "Die Realität sieht so aus, dass sie den "Master Deal" - der großen Deal, auf den sie hoffen - nicht bekommen werden, und es gibt viel zu tun", habe Oliver Pursche, Chief Market Strategist von Bruderman Asset Management, gesagt. Wichtig seien die Hinweise, dass China dennoch eine Delegation nach Washington schicken werde, um am Donnerstag und Freitag die Verhandlungsgespräche fortzusetzen.