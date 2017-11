Ein zweiter Punkt seien die Gewinnaussichten europäischer Unternehmen. "Die Gewinn-Prognosen waren zuletzt recht positiv", sage Kreckel. "Aber nach Jahren der Enttäuschung scheint eine gewisse Skepsis gerechtfertigt zu sein." Es bestehe das Risiko, dass der stärkere Euro mehr von einem möglichen Gewinnwachstum auffressen werde als erwartet. "Wir rechnen nicht damit, dass die langsame Einschränkung der europäischen Geldpolitik signifikant negative Auswirkungen auf die Aktienkurse im Allgemeinen und Europa im Besonderen haben wird. Es gibt jedoch keinen historischen Präzedenzfall, weshalb wir umsichtig planen und handeln."



Der potenziell größte Nachteil europäischer Aktien sei der in den Indices kaum vertretene Technologiesektor. "Wenn sich die Aktien von Technologieunternehmen weiterhin so überdurchschnittlich entwickeln, wäre dies für europäische Aktien ein erheblicher Nachteil, gerade im Vergleich zu technologieintensiven Regionen wie den USA oder den Schwellenländern", sage Kreckel. Dies könnte ein noch größeres Problem werden, sollte es eine starke Zunahme an Investitionen in Aktien aus dem Privatanlegerbereich geben, da sich dadurch möglicherweise Blasen bilden könnten. "Wir rechnen zwar eher nicht mit einer solchen Entwicklung, da sich der Marktzyklus unserer Einschätzung nach nicht auf dem Höhepunkt befindet, es ist aber auch kein unplausibles Szenario."



Zudem würden günstige Bewertungen oft als Kaufargument für europäische Aktien angeführt. "Der Abschlag europäischer Aktien ist im Vergleich zu anderen Regionen aber nicht ungewöhnlich groß." Auf Basis des zyklusadjustierten Kurs/Gewinn-Verhältnisses stellten sich die Bewertungen zwar als überaus attraktiv dar, es gebe aber viele Gründe, dieser speziellen Messgröße nicht zu viel Gewicht beizumessen. "Zudem sind Bewertungen als taktisches Werkzeug erfahrungsgemäß nicht geeignet, da es in der Vergangenheit keine Korrelation zwischen Bewertungen und kurzfristigen Renditen gab."



"Unserer Einschätzung nach könnten europäische Aktien sich beim nächsten Abschwung als ein sehr verlustreiches Investment herausstellen. Die Erfahrungen der letzten Krise haben gezeigt, dass der institutionelle Rahmen der Eurozone nicht darauf ausgelegt ist, schnell und angemessen auf eine Krise größeren Ausmaßes zu reagieren. Zudem könnte die nächste Krise erneute Bedenken hinsichtlich der Stabilität der europäischen Währungsunion wecken. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass eine solche Situation unmittelbar bevorsteht, die Risiken einer Rezession sind jedoch bekanntermaßen schwer vorherzusagen." (23.11.2017/ac/a/m)







"Die Wirtschaft boomt, die Gewinne steigen, die politische Lage ist so stabil wie seit Jahren nicht und die europäischen Märkte hinken der weltweiten Entwicklung so lange hinterher, dass sicherlich der Zeitpunkt gekommen ist, den Rückstand aufzuholen", sage Lars Kreckel, Global Equity Stratege bei LGIM. "Diese Gründe sind klar und nachvollziehbar - sie übersehen jedoch mögliche, massive Risiken."