Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

19,10 Euro -3,66% (08.01.2018, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 22,86 -4,15% (08.01.2018, 17:04)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.



(08.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Lennox Gibbs von TD Securities:Lennox Gibbs, Aktienanalyst vom Investmenthaus TD Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) weiterhin zu kaufen.Valeant Pharmaceuticals International Inc. zeige im Kerngeschäft weiterhin operatives Momentum. Daher senken die Analysten von TD Securities ihren Risikozusatz zur Anlageempfehlung von "speculative" auf "high".Die Sorgen über die bilanzielle Verfassung des Unternehmens würden abnehmen. Das Interesse an den organischen Wachstumsaussichten nehme dagegen zu.Die starken Fortschritte beim Abbau der Verschuldung hätten zu einer wesentlichen Verbesserung des Risikoprofils geführt, so der Analyst Lennox Gibbs.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:19,00 Euro -4,52% (08.01.2018, 16:05)