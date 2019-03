Aus Sicht der Experten beende die negative Reaktion der Aktienmärkte auf den anhaltenden Handelskonflikt ebendiesen. Daher würden sie es für unwahrscheinlich halten, dass US-Präsident Donald Trump die Spannungen mit Europa durch die Erhebung von Zöllen auf europäische Autos aus angeblichen Gründen der nationalen Sicherheit verschärfe. Allerdings habe er kürzlich die Einfuhrzölle für Indien und die Türkei durch Beendigung ihres bevorzugten Handelsstatus angehoben.



Ein weiteres Thema, das in jüngster Zeit die Schlagzeilen dominiert habe, sei der schmerzhafte und unsichere Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union zum 29. März 2019. Es sei nach wie vor offen, wie und ob das Drama um den Brexit ende.



Jedoch sei die Wahrscheinlichkeit eines Ausstiegs ohne ein Abkommen mit der EU deutlich gesunken. Das britische Parlament habe die Regierung veranlasst, eine Verschiebung des Austrittsdatums zum 29. März anzustreben, wenn das Ausstiegsabkommen mit der EU keine Mehrheit im Unterhaus erhalte. Grundsätzlich gebe es derzeit zwei Optionen: eine Verschiebung des Brexit (möglicherweise gefolgt von einem neuen Referendum, wobei Umfragen auf eine Mehrheit für einen Verbleib in der EU hindeuten würden) oder die Zustimmung des Parlaments zum Ausstiegsabkommen.



Die anhaltende Unsicherheit um den Brexit beeinträchtige bereits jetzt die britische Wirtschaft. Allerdings dürfte die Konjunktur robust bleiben, sobald deutlich werde, dass in jedem Fall ein harter Brexit vermieden werde.



Das zweite Sorgenkind Europas sei bislang Italien gewesen. Die Einigung zwischen der Europäischen Kommission und der populistischen italienischen Regierung hinsichtlich des Haushaltsdefizits Italiens habe zu einer Stabilisierung der Risikoprämie italienischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen geführt. Es sei zwar wahrscheinlich, dass der Konflikt wieder aufflamme, da die italienische Wirtschaft in eine technische Rezession geglitten sei. Allerdings habe die Lega, die bislang der Juniorpartner in der italienischen Regierung sei, in Umfragen enorm zugelegt, was zulasten der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung gegangen sei. Aufgrund ihrer starken Verbindung zur Geschäftswelt Norditaliens werde die Lega keine Politik betreiben, die eine Schuldenkrise in Italien auslösen würde.



Da die Partei in den Wahlen zum Europäischen Parlament voraussichtlich gut abschneiden werde, könnte sie ab Juni Neuwahlen durchsetzen, um ihre Position in der Regierung zu stärken. Verständlicherweise hätten die Finanzmärkte besorgt auf die Bildung der populistischen Regierung reagiert, sie scheinen die Situation mittlerweile aber etwas entspannter zu sehen.



Nicht zuletzt seien die beiden global wichtigsten Notenbanken, die US Federal Reserve (FED) und die Europäische Zentralbank (EZB), zu einem weniger offensiven geldpolitischen Kurs übergegangen. Am 7. März sei ein neues auf zwei Jahre angelegtes Refinanzierungsprogramm (Targeted Longer-Term Refinancing Operation - TLTRO) angekündigt worden, das zum Teil die Fortsetzung des aktuellen ermögliche. Außerdem habe die EZB ihre Prognosen für die weitere Geldpolitik geändert und eine Leitzinsanhebung für dieses Jahr ausgeschlossen.



Für die deutsche Wirtschaft sei zudem mit einem gewissen fiskalpolitischen Anreiz in einer Größenordnung von 0,3 bis 0,4 Prozent des BIP zu rechnen. Die mögliche Nachfolgerin von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, erwäge Steuersenkungen zur Anregung der Konjunktur in Deutschland. Des Weiteren habe sich das Lohnwachstum infolge der Verknappung von Arbeitskräften beschleunigt, was der inländischen Konsumnachfrage zugutekommen sollte.



Alles in allem würden die Experten glauben, dass die Anleger im Hinblick auf Europa zu pessimistisch seien. Auch wenn einige Probleme noch gelöst werden müssten, würden sie mit einer Erholung der europäischen Volkswirtschaften in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 rechnen. (14.03.2019/ac/a/m)





Rotterdam (www.aktiencheck.de) - Europäische Aktien haben sich gegenüber US-amerikanischen laufend verbilligt, so Léon Cornelissen, Chefvolkswirt der Robeco Gruppe.Zu diesem Verlauf hätten verschiedene Hindernisse geführt, die den Markt beeinflusst hätten. Dazu würden zählen: der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der das Wirtschaftswachstum auch in Europa beeinträchtige; der Brexit; Populismus und sogar der niedrige Wasserstand des Rheins.Jedoch seien die Aussichten günstiger, als viele Marktteilnehmer behaupten würden. Dafür würden insbesondere die positive Entwicklung des Verbrauchervertrauens sprechen sowie die Möglichkeit fiskalpolitischer Anreize speziell in Deutschland, Europas größter Volkswirtschaft.Doch warum seien europäische Aktien seit 2009 immer günstiger gegenüber US-Werten geworden? Grund hierfür seien oft die relativ hohen politischen Risiken in Europa. Doch die Experten seien überzeugt, dass diese Risiken überschätzt würden und sich trotz mancher Diskussionen in Grenzen halten würden. Daher seien europäische Aktien jetzt relativ betrachtet attraktiv.Die Konjunktur in Europa leide indirekt unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Drohende Handelszölle hätten zur Abschwächung der chinesischen Wirtschaft beigetragen. Darunter hätten die Exporte aus Europa - einschließlich der deutschen Autoausfuhren - gelitten.In Frankreich deute einiges darauf hin, dass sich die Dynamik der populistischen Bewegung abschwäche. Das Verbrauchervertrauen in Frankreich sei seit dem Jahreswechsel deutlich gestiegen. Dies sei mit der wachsenden Popularität von Präsident Macron einhergegangen, der einen nationalen Dialog in den einzelnen Regionen des Landes begonnen habe. Die Welle der "Gelbwesten"-Proteste scheine abzuebben.Eine Beendigung des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China - die einander mit der Erhebung von Handelszöllen auf ein milliardenschweres Gütervolumen gedroht hätten - sei nahezu sicher. Die chinesische Regierung beuge sich zwar mit einem etwas niedrigeren Wachstumsziel von 6 bis 6,5 Prozent pro Jahr der Realität. Jedoch werde Peking die geld- und fiskalpolitischen Anreize verstärken.