London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

3.699,00 GBp -0,91% (19.10.2018, 12:00)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (19.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Die Produktionsziele für das Geschäftsjahr 2018 seien mehrheitlich im Rahmen des Q3-Berichts bestätigt worden (Ausnahme: Kupfererz erhöht, Aluminium gesenkt). Die Absatzentwicklung sollte sich ebenso wie die Währungsentwicklung auf die Ergebnisse positiv ausgewirkt haben. Jedoch seien die Preise der wichtigsten Rohstoffe des Konzerns zuletzt gefallen. Zudem würden in Q3-Q4 weitere Ergebnisbelastungen im Aluminium-Bereich infolge von gestiegenen Beschaffungskosten anfallen. Der Konzernumbau sei im vollen Gange (vollständige Trennung von den Kohleaktivitäten erfolgt, Verkauf der Grasberg-Mine vereinbart).Insgesamt würden nach Meinung des Analysten die Impulse für einen deutlichen Kursanstieg (>15%) der Rio Tinto-Aktie fehlen. Die zusätzlichen Aktienrückkäufe finanziert durch die Kohle-Desinvestitionen seien bereits bekannt gewesen. Die Konjunktur-Frühindikatoren würden eher eine nachlassende (OECD) bis gleichbleibende (China) Wachstumsdynamik (rückläufige Ergebnisentwicklung von Diermeier erwartet) signalisieren. Zudem bestehe nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften (USA vs. China).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rio Tinto-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel laute unverändert 41 GBP. (Analyse vom 19.10.2018)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:42,515 EUR -0,72% (19.10.2018, 11:59)