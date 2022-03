London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

5.484,00 GBp +0,35% (10.03.2022, 12:51)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



London Stock Exchange-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (10.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London Stock Exchange-Symbol: RIO) unter die Lupe.In einem heute ohnehin tristen Marktumfeld gehe es mit vielen Aktien wieder bergab. Besonders stark unter Druck gerate allerdings das Papier von Rio Tinto. So verbillige sich die Aktie des britisch-australischen Bergbauriesen am Donnerstag um satte 6%. Doch Grund zu erhöhter Sorge bestehe deswegen nicht. Denn die Rio Tinto-Aktie werde heute ganz einfach ex-Dividende gehandelt. Und die Ausschüttung falle bei dem Konzern dank ehr hoher Gewinne in diesem Jahr besonders hoch aus. Wer die Anteile zum Handelsschluss gestern im Depot gehabt habe und entsprechend diesen heutigen Abschlag mitgemacht habe, erhalte eine Gutschrift von 352 GBp (umgerechnet 4,21 Euro) je Aktie, die ab dem 21. April erfolgen werde. Alleine aus dieser Halbjahresdividende errechne sich eine Rendite von 6%. Für die nächste Ausschüttung im September (ex-Tag sei dann im August) rechne die Mehrheit der Analysten mit einer Ausschüttung in ähnlicher Höhe."Der Aktionär" bleibe für die Rio Tinto-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. Die Kasse dürfte dank anhaltend hoher Preise für Eisenerz und verschiedene Industriemetalle weiterhin kräftig klingeln. Zudem sei die Aktie immer noch günstig bewertet und das Chartbild bullish, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2022)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:66,30 EUR -5,42% (10.03.2022, 12:48)