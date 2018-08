London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

3.881,50 GBp +0,68% (09.08.2018, 17:35)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (09.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Das bereinigte Zahlenwerk für das H1/2018 habe sich im Rahmen der Analystenprognosen bewegt, aber teilweise den Marktkonsens (bereinigtes EBITDA) verfehlt. Der Konzern habe sich mit Kostenanstiegen auf breiter Front konfrontiert gesehen. Die H1-Dividende (+15% y/y) habe die Analystenerwartung übertroffen. Auch wenn der freie Cashflow die Ausschüttung an die Aktionäre (Dividende, Aktienrückkäufe) nicht vollständig gedeckt habe, würden sich die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.2018) weiterhin auf einem soliden Niveau bewegen. Die Produktionsziele für 2018, die keine einheitliche Tendenz (ggü. 2017) aufweisen würden, seien überwiegend bestätigt worden (Ausnahme: wegen Desinvestitionen für Kohle gesenkt). Auch die anderen Zielsetzungen (Effizienzsteigerungsmaßnahmen, Ausschüttungspolitik, Investitionen (Ausnahme für 2020 erhöht)) seien bestätigt worden. Aufgrund der finanziellen Stärke (auch bedingt durch Desinvestitionen) habe der Konzern in weiteres Aktienrückkaufprogramm (1 Mrd. USD) angekündigt.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Rio Tinto-Aktie (aktuelles Bewertungsniveau: KGV 2019e: 11,8; Dividendenrendite 2018e: 5,2%). Das Kursziel laute unverändert 42,50 GBP. (Analyse vom 09.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:43,575 EUR -1,30% (09.08.2018, 17:35)