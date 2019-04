London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

4.594,875 GBp +1,05% (18.04.2019, 15:08)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (18.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Die Produktionsdaten für das Q1/2019 hätten mehrheitlich Rückgänge (y/y) gezeigt. Die Produktion/Auslieferung des mit Abstand wichtigsten Rohstoffs des Konzerns - Eisenerz - sei durch schlechte Witterungsbedingungen und ein Feuer belastet gewesen. Die Eisenerz-Auslieferungs-Guidance für 2019 sei ein zweites Mal innerhalb eines Monats gesenkt worden. Jedoch sei die Kosten-Guidance (2019e) bestätigt worden. Die Produktions-Guidance (mehrheitlich Rückgänge y/y) für alle anderen Rohstoffe sei bestätigt worden, wobei Diermeier damit rechne, dass Rio Tinto jeweils eher in der unteren Hälfte der Zielspannen herauskommen werde (Zielerreichung Q1: 21% bis 25%).Rio Tinto profitiere preisseitig von der Sondersituation bei Eisenerz (YTD: +34%; >90 USD je Tonne). Diermeier habe daher seine Erwartungen nochmals angehoben (u.a. EPS 2019e: 5,66 (alt: 5,17) USD; EPS 2020e: 5,30 (alt: 5,10) USD). Die Konjunktur-Frühindikatoren würden nach wie vor eine nachlassende Wachstumsdynamik für die OECD, aber eine Stabilisierung für China signalisieren. Allerdings bestehe nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften (USA vs. China).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Rio Tinto-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 47 GBP auf 48 GBP erhöht. (Analyse vom 18.04.2019)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:53,66 EUR +1,34% (18.04.2019, 15:04)