London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

39,25 GBP -0,54% (23.08.2019)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (26.08.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Das Zahlenwerk für H1/2019 habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt. Der Konzern habe überwiegend vom Anstieg des Eisenerzpreises profitiert. Während die reguläre H1-Dividende hinter der Analysten-Prognose zurückgeblieben sei, habe sie die angekündigte Sonderdividende überrascht. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (per 30.06.) seien nach wie vor solide und würden die Unternehmensvorgaben deutlich erfüllen. Enttäuscht habe sie, dass der Konzern das Ziel einer Verbesserung des freien Cashflows durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen für 2021 gesenkt habe. Alle anderen Zielsetzungen hätten eine Bestätigung erfahren.Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden eine stabile Wachstumsdynamik für die OECD und China signalisieren. Allerdings bestehe nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Der Eisenerzpreis habe seit der letzten Kommentierung deutlich korrigiert, weshalb die Rio Tinto plc-Aktie ebenfalls deutlich unter Abgabe geraten sei. Der Analyst habe seine Prognosen angepasst (u.a. bereinigtes EPS 2019e: 6,59 (alt: 6,68) USD berichtetes EPS 2019e: 4,64 (alt: 6,68) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2020e: 6,28 (alt: 6,14) USD).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, den Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Rio Tinto plc-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 51,00 auf 45,00 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 26.08.2019)Börsenplätze Rio Tinto-Aktie:XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:43,695 EUR -0,01% (26.08.2019, 11:09)