London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

GBP 34,77 -1,79% (24.01.2018, 15:05)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (24.01.2018/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) von 4.000 auf 4.100 GBp.Die Produktions- und Absatzzahlen für das vierte Quartal 2017 hätten kein einheitliches Bild gezeigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die im Rahmen des Q3-Berichts teilweise angepassten Ziele für das Gesamtjahr 2017 seien mehrheitlich erfüllt worden. Die Anfang Dezemeber 2017 veröffentlichten Produktions- und Absatzziele für 2018 seien bestätigt worden. Diermeier habe aufgrund der Rohstoffpreis-Entwicklung seine Prognosen angepasst. Auch wenn er das aktuelle Preisniveau bei einigen Rohstoffen (v.a. Eisenerz) als nicht nachhaltig betrachte, könne sich Rio Tinto im aktuellen Umfeld sehr gut auf schlechtere Zeiten vorbereiten (Bilanzsanierung).Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Rio Tinto-Aktie bestätigt und das Kursziel von 4.000 auf 4.100 GBp angehoben. (Analyse vom 24.01.2018)XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:40,045 EUR -1,87% (24.01.2018, 14:57)