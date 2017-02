ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (15.02.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Aktienanalyst Menno Sanderse von Morgan Stanley:Menno Sanderse, Aktienanalyst von Morgan Stanley, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF), erhöht aber sein Kursziel.Die Kurszielanhebung resultiere daraus, dass die Nettoverschuldung niedriger als erwartet ausgefallen sei, so der Analyst. Die Papiere von Rio Tinto seien derzeit billig, allerdings anfällig für Nachrichten über eine sich ändernde Stahlnachfrage in China.Menno Sanderse, Aktienanalyst von Morgan Stanley, bewertet die Rio Tinto-Aktie unverändert mit dem Rating "equal-weight". Das Kursziel werde von 32,20 GBP auf 33,00 GBP erhöht. (Analyse vom 15.02.2017)XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:43,53 EUR +0,08% (15.02.2017, 16:21)London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:3.648,50 GBp +0,23% (15.02.2017, 16:26)