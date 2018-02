London Stock Exchange-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:

GBP 37,88 -2,38% (08.02.2018, 12:58)



ISIN Rio Tinto-Aktie:

GB0007188757



WKN Rio Tinto-Aktie:

852147



Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO1



Börse London Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rio Tinto-Aktie:

RTPPF



Kurzprofil Rio Tinto plc:



Der australisch-britische Bergbaukonzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF) vereint unter seinem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Limited. Rio Tinto erschließt, erforscht und baut Mineralienvorkommen ab und ist vor allem in Australien und Nordamerika, aber auch in Europa, Südamerika, Asien und Afrika tätig. In seinem Mineralienportfolio besitzt Rio Tinto u.a. Aluminium, Kupfer, Gold, Diamanten, Industriemetalle, Kohle, Uran, Eisenerz. (08.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rio Tinto-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bergbaukonzerns Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147, Ticker-Symbol: RIO1, London: RIO, Nasdaq OTC-Symbol: RTPPF).Das bereinigte Zahlenwerk für H2 sei deutlich hinter den Analysten-Erwartungen zurückgeblieben (u.a. bereinigtes Nettoergebnis: 4,69 (Vj.: 3,54) Mrd. USD) und sei stark von dem Rohstoffpreisanstieg auf breiter Front geprägt gewesen. Die H2-Dividende (1,80 (Vj.: 1,25) USD je Aktie) sei deutlich erhöht worden und sei wie die Ankündigung eines weiteren Aktienrückkaufprograms (1 Mrd. USD, damit 2,7 Mrd. USD verbleibend) ein deutliches Zeichen der zurückgewonnenen finanziellen Stärke (Gearing per 31.12.2017: 11%). Die Produktionsziele für 2018 seien bestätigt worden. Das Ziel, bis Ende 2021 durch Effizienzsteigerungsmaßnahmen einen zusätzlichen kumulierten freien Cashflow in Höhe von 5 Mrd. USD zu generieren, sei erneut bestätigt worden. Jedoch sei die Guidance stark "backloaded". Der Analyst habe seine Gewinnreihe angepasst (u.a. EPS 2018e: 4,49 (alt: 4,31) USD; EPS 2019e: erstmals 4,33 USD).Unter Berücksichtigung der Aspekte Aktienrückkäufe, negative Gewinnentwicklung lautet das Votum für die Rio Tinto pIc-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 41,00 auf 42,00 GBP erhöht worden. (Analyse vom 08.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Rio Tinto-Aktie:43,195 EUR -2,07% (08.02.2018, 12:26)