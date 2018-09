Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



3,81 EUR -1,30% (26.09.2018, 09:02)



3,82 EUR +0,53% (26.09.2018. 11:18)



DE0006001902



600190



HP3



Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (26.09.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Ringmetall habe vergangene Woche die Zahlen für das erste Halbjahr 2018 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig leicht über den Analystenerwartungen gelegen hätten.Im Segment Industrial Packaging hätten die Erlöse im zweiten Quartal wie erwartet erneut stark zugelegt (+14,2% auf 25,8 Mio. Euro), während das Segment Industrial Handling angesichts der vollzogenen Fokussierung auf margenstärkere Eigenentwicklungen abermals einen leichten Rückgang aufgewiesen habe (-5,6% auf 3,4 Mio. Euro). Auf Konzernebene habe dies in Q2 ein zweistelliges Umsatzplus von 11,6% auf 29,3 Mio. Euro bedeutet, womit die Analystenprognose (28,6 Mio. Euro) leicht übertroffen worden sei. Trotz einer robusten Nachfrage der wichtigsten Abnehmerbranchen habe dabei der wesentliche Wachstumsimpuls aus den stark gestiegenen Stahlpreisen bzw. den daran gekoppelten Preisgleitklauseln resultiert. So sei das um Stahlpreiseffekte bereinigte Wachstum auf Halbjahressicht deutlich moderater ausgefallen (+3,7%).Dennoch sei es Ringmetall aufgrund der Preisdiskrepanz zwischen Rohstahl und den für die Produktion benötigten Stahlvorprodukten nicht möglich gewesen, die Preissteigerung vollumfänglich an die Kunden weiterzugeben. Hinzugekommen seien negative FX-Effekte, insbesondere in Bezug auf die rapide fallende Türkische Lira. Die lokale Tochter operiere dadurch aktuell nicht profitabel und habe das Ergebnis im ersten Halbjahr mit rund 0,1 Mio. Euro belastet. In Summe habe das einmalig ausgewiesene adjustierte EBITDA in H1 daher bei 7,1 Mio. Euro stagniert. Zusätzlich seien nicht-operative Sonderaufwendungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro angefallen (u.a. IFRS-Umstellung, Börsensegmentwechsel). Das berichtete EBITDA sei daher um knapp 10% auf 6,4 Mio. Euro zurückgegangen (MONe: 6,2 Mio. Euro).Das H1 sei neben der Stahlpreis- und FX-Entwicklung erwartungsgemäß auch von nicht-operativen Sonderkosten geprägt gewesen. Durch die damit verbundenen Maßnahmen habe Ringmetall nun aber einen wichtigen Schritt der Unternehmensentwicklung abschließen können. Der Analyst sehe das Unternehmen in Bezug auf die kurz- und mittelfristigen Ziele im Plan und halte das erreichte Kursniveau nach dem monatelangen Abwärtstrend wieder für attraktiv.Die Empfehlung für die Ringmetall-Aktie lautet daher "kaufen", so Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG. Das Kursziel liege unverändert bei 5,00 Euro. (Analyse vom 26.09.2018)