Die Gewinnwarnung sei etwas stärker ausgefallen als antizipiert, nach erneuter Senkung der Prognosen verbleibe das Kursziel des Analysten aber bei 3,30 Euro. Da das Sentiment für zyklische Werte trotz des Upsides nach Erachten von Patrick Speck, keine Kurssteigerung zulässt, hält der Analyst der Montega AG am Rating "halten" fest. (Analyse vom 26.07.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (26.07.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) von "kaufen" auf "halten" herunter.Ringmetall habe am Mittwoch wie erwartet eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen und im gestrigen Conference Call die genaueren Hintergründe erläutert.Abflauende Nachfrage bereits zum Ende des zweiten Quartals: Das Unternehmen habe bislang keine Zahlen für Q2 2019 veröffentlicht. Auf Basis einer ersten Indikation zum Quartalsverlauf sowie den reduzierten Geschäftserwartungen in wichtigen Kundenbranchen erachte der Vorstand die bisherige Guidance (Umsatz 120 bis 130 Mio. Euro; EBITDA 12 bis 14 Mio. Euro) jedoch als zu optimistisch. Neben den in dem letzten Comment des Analysten bereits angesprochenen Gewinnwarnungen (u.a. BASF, Fuchs Petrolub) habe zwischenzeitlich auch Jungheinrich seine Prognose für 2019 gesenkt. Jungheinrich zähle als Abnehmer von Anbauteilen für Flurförderzeuge zu den wichtigsten Kunden im Segment Industrial Handling. Damit werde in beiden Geschäftsfeldern Ringmetalls eine verminderte Dynamik spürbar.Vor diesem Hintergrund gehe der Vorstand auf Gesamtjahressicht nun von Erlösen i.H.v. 115 bis 125 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 8,5 und 11,0 Mio. Euro aus. Wenngleich zu Beginn des zweiten Quartals zunächst eine Nachfragebelebung verzeichnet worden sei, habe sich die Geschäftslage im Juni deutlich abgekühlt. Im Zuge der für Mitte August avisierten Veröffentlichung vorläufiger Q2-Zahlen rechne Speck daher mit einem Konzern-EBITDA etwas unter dem Vorjahresniveau (MONe: 3,1 Mio. Euro vs. Vj.: 3,4 Mio. Euro).Da Ringmetall aufgrund des hohen Anteils an Zeitarbeitskräften kostenseitig bereits habe gegensteuern können, rechne der Analyst für H2 zwar mit einem Ertragsniveau unter H1-Level, aber keinem derart drastischen Einbruch - zumal ihm die Entwicklung im Inliner-Bereich stabiler erscheine (u.a. "Bag in Box"-Systeme für Fruchtsäfte und andere Getränke) und er daher unverändert einen anorganischen Ergebnisbeitrag Tesseraux' i.H.v. ca. 0,5 Mio. Euro erwarte.Des Weiteren dürften in H1 in stärkerem Maße Transaktions- und Integrationskosten der jüngsten Übernahmen angefallen sein. Mit deren operativer Entwicklung habe sich der Vorstand im Conference Call jedoch zufrieden gezeigt. In Summe erwarte der Analyst mit einem EBITDA i.H.v. 10,5 Mio. Euro einen Zieleinlauf in der oberen Hälfte der neuen Bandbreite, die Visibilität erscheine ihm aufgrund der unsicheren konjunkturellen Lage derzeit aber eingeschränkt.