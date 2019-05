Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) zu kaufen.Ringmetall habe am Dienstag den Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht, nachdem Anfang März bereits vorläufige Zahlen sowie die Guidance für 2019 vorgelegt worden seien.Der Konzernumsatz habe mit 110,6 Mio. Euro geringfügig über dem vorab kommunizierten Wert (zuvor: 110,5 Mio. Euro) gelegen. Das adjustierte EBITDA sei mit 12,2 Mio. Euro dagegen niedriger ausgefallen als bislang angenommen (zuvor: 12,5 Mio. Euro). Dies sei auf die etwas geringeren bereinigten Sondereffekte bzw. ihren Ansatz nach IFRS-Bilanzierungsrichtlinien zurückzuführen. So hätten die nichtoperativen Sonderaufwendungen (u.a. IFRS-Umstellung, Börsensegmentwechsel, M&A-Tätigkeit) lediglich Kosten von rund 1,8 Mio. Euro verursacht (zuvor: 2,0 Mio. Euro). Das berichtete EBITDA in Höhe von 10,4 Mio. Euro (zuvor: 10,5 Mio. Euro) habe dagegen nur unwesentlich vom Vorabwert abgewichen.Das Nettoergebnis habe aufgrund einer höher als antizipierten Steuerquote von rund 33% (Vj.: 20%, MONe: 25%) etwas unter der Analysten-Prognose (MONe: 5,2 Mio. Euro) gelegen. Dies sei im Wesentlichen auf den Wegfall steuerlicher Vergünstigungen sowie einen veränderten Ländermix durch die schwächere Entwicklung in Niedrigsteuerländern zurückzuführen. Der Analyst kalkuliere in 2019 ff. daher nun mit einer höheren Steuerquote von 31,5% (+450 BP). Der Dividendenvorschlag in Höhe von 0,06 Euro je Aktie entspreche seinen Erwartungen.Der Analyst gehe angesichts des vorsichtigeren Wortlauts von einem durchwachsenen Jahresstart mitsamt einem leichten Rückgang des EBITDAs in Q1 2019 auf ca. 2,5 Mio. Euro aus (Vj.: 2,7 Mio. Euro). Infolge dessen reduziere er seine Gesamtjahresprognosen, sehe die Guidance aber nach wie vor mit einem ausreichend großen Risikopuffer ausgestattet. Auch über 2019 hinaus positioniere er sich aufgrund des höheren Preisdrucks etwas konservativer, halte eine Steigerung der EBITDA-Marge auf mehr als 12,5% bis 2021 aber für realistisch.Bei Ringmetall dürfte kurzfristig schwacher Newsflow drohen. Nach Anpassung seiner Prognosen reduziere der Analyst das Kursziel auf 4,50 Euro (zuvor: 4,90 Euro).Zwar hält Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, grundsätzlich an seiner mittel- bis langfristig positiven Einschätzung der Ringmetall-Aktie fest, aus Timing-Aspekten rät er aber dazu, vor weiteren Käufen die Q1-Zahlen abzuwarten. (Analyse vom 03.05.2019)