Kurzprofil Ringmetall AG:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (21.08.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlageurteil für die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Ringmetall habe gestern erwartet schwache vorläufige Zahlen zu H1 vorgelegt. Bereits Ende Juli sei aufgrund eines eingetrübten Geschäftsklimas die Guidance gesenkt worden.Umsatz in beiden Segmenten organisch rückläufig: Gestützt durch den anorganischen Umsatzbeitrag der seit 1. Januar konsolidierten Nittel Halle (+12,7%-Punkte) seien die Erlöse im Kernsegment Industrial Packaging um 9,7% auf 55,6 Mio. Euro gestiegen. Organisch sei der Segmentumsatz aufgrund des Nachfragerückgangs seitens der chemischen Industrie jedoch um 5,2% zurückgegangen. Der Bereich Industrial Handling habe angesichts geringerer Abrufe eines Herstellers von Flurförderzeugen einen Umsatzrückgang von 12,9% auf 6,1 Mio. Euro verzeichnet. In Summe hätten die Konzernerlöse damit in H1 nur akquisitionsbedingt um 7,0% auf 61,8 Mio. Euro zugelegt. Allerdings würden die Zahlen für das mit Nittel hinzugewonnene Inliner-Geschäft (Umsatzbeitrag ca. 6,4 Mio. Euro) eine solide Entwicklung zeigen, was Speck auf das dort höhere Exposure bei Abnehmern aus dem Bereich nicht-zyklischer Konsum zurückführe.EBITDA wie erwartet unter Vorjahr: Aufgrund der im Verlauf von Q2 stark schwankenden Nachfrageentwicklung sei es Ringmetall trotz des hohen Anteils an Zeitarbeitskräften nicht möglich gewesen, kostenseitig optimal zu reagieren, was sich in einer höheren Personalkostenquote niedergeschlagen habe. Mit 5,7 Mio. Euro (MONe: 5,6 Mio. Euro) habe das EBITDA daher trotz eines positiven IFRS 16-Effekts (+0,7 Mio. Euro) um 10,3% unter dem Vorjahreswert gelegen. Die angesichts des neuen Rechnungslegungsstandards erhöhten Abschreibungen hätten auf EBIT-Ebene zu einem noch deutlicheren Ergebnisrückgang geführt (-35,0% auf 3,5 Mio. Euro).Das neue Ergebnisziel erscheine tendenziell am oberen Ende erreichbar, mit Blick auf 2020 halte der Analyst die Visibilität gegenwärtig aber noch für gering.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher seine Empfehlung "halten" für die Ringmetall-Aktie mit unverändertem Kursziel von 3,30 Euro. (Analyse vom 21.08.2019)