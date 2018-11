Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (15.11.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Ringmetall habe heute die Zahlen für 9M 2018 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten.Nach 9M sei der Konzernumsatz um 9,5% auf 85,8 Mio. Euro gestiegen (MONe: 86,2 Mio. Euro). Bereinigt um den Effekt höherer Stahlpreise habe das organische Wachstum bei 3,9% gelegen und damit leicht oberhalb der vergleichbaren Umsatzentwicklung in H1 (+3,7%). Während Industrial Handling auf Neunmonatssicht mit Erlösen in Höhe von 10,4 Mio. Euro angesichts des Umbaus der Sparte noch leicht unter dem Vorjahresniveau (10,8 Mio. Euro) gelegen habe, habe der Umsatz hier in Q3 erstmals in diesem Jahr wieder zugelegt (+6% auf 3,4 Mio. Euro). Den stärkeren Wachstumsimpuls habe mit einem Q3-Umsatz von 24,7 Mio. Euro hingegen erneut das Segment Industrial Packaging (+10,8%) geliefert.Das berichtete EBITDA des dritten Quartals habe mit 1,9 Mio. Euro (MONe: 2,1 Mio. Euro) rund ein Viertel unter dem Vorjahreswert gelegen. Die EBITDA-Marge sei um 300 BP auf 6,8% (MONe: 7,3%) zurückgegangen. Darin würden sich zum einen die in Q3 letztmals angefallenen Sonderkosten von ca. 0,2 Mio. Euro für die IFRS-Umstellung, den Wechsel des Börsensegments und die damit einhergehende Kapitalerhöhung widerspiegeln. Zum anderen habe Ringmetall umfangreichere Investitionen für die Rekrutierung von Fachpersonal und die Zusammenlegung des Produktionsstandorts Sessenhausen mit Attendorn getätigt, woraus in Q3 u.a. Abfindungskosten in Höhe von 0,1 Mio. Euro resultiert hätten. Darüber hinaus seien im Segment Industrial Packaging infolge des gestiegenen Rohölpreises Mehrkosten für den Transport angefallen. Die EBITDA-Marge des Kernsegments sei in Summe auf 10,5% zurückgegangen (Vj.: 13,5%).Neben dem in 2018 herrschenden Gegenwind von der Material- und Währungsseite sei ein wesentlicher Teil des Ergebnisrückgangs von Ringmetall auf Optimierungsschritte und die Öffnung der Gesellschaft für eine breitere Investorenbasis zurückzuführen. Mit diesen Weichenstellungen zeige das Unternehmen, dass die mittel- und langfristige Ausrichtung über der kurzfristigen Ergebnisoptimierung stehe. Gepaart mit dem vorsichtigen Ausblick für 2019 würden sich daraus momentan zwar keine Trigger ergeben, den deutlichen Kursrückgang der letzten Monate würden die Aktienanalysten von der Montega AG aus fundamentalen Gesichtspunkten aber für überzogen halten.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt daher sein Rating "kaufen" und das Kursziel von 4,70 Euro für die Ringmetall-Aktie. (Analyse vom 15.11.2018)