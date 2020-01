Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (08.01.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Analyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) weiterhin zu kaufen.Ringmetall habe gestern die Übernahme eines kleineren, aber strategisch gut positionierten Spannringproduzenten in den USA bekannt gegeben und damit die eigene Marktposition im nach Deutschland zweitwichtigsten Einzelmarkt weiter verbessert (Umsatzanteil USA rund 26% vs. DE 32%).Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 übernehme Ringmetall im Zuge eines Asset Deals den Spannringproduzenten Sorini Ring Manufacturing Inc. mit Sitz in Chicago. Sorini beschäftige 37 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 6 Mio. USD. Die neue Tochter werde vollständig in die US-amerikanische Gesellschaft Self Industries integriert, mit deren Übernahme Ringmetall bereits in 2015 den Markteintritt in der Region vollzogen habe. Mittels Sorini stärke Ringmetall insbesondere den Zugang zur Kundengruppe der Fass-Rekonditionierer, die neben den Fassherstellern zu den wichtigsten Abnehmern von Spannringen zählen würden.Gegenwärtig erwirtschafte Sorini einen gegenüber der Ringmetall-Gruppe noch unterdurchschnittlichen Ergebnisbeitrag. Allerdings sehe der Vorstand erhebliche Effizienzsteigerungs- und Synergiepotenziale in der Produktion, die kurzfristig umzusetzen seien und die EBITDA-Marge des Targets auf das Konzernniveau (MONe: ca. 10 bis 11%) heben dürften. Nach Unternehmensangaben liege der nicht näher bezifferte Kaufpreis nach Durchführung dieser Maßnahmen auf dem bei anorganischen Wachstumsschritten avisierten Niveau (MONe: 56x EBITDA), so dass Speck von einem Kaufpreis von umgerechnet rund 3,0 Mio. Euro ausgehe. Die Finanzierung der Akquisition erfolge aus den liquiden Mitteln des Konzerns. Die Transaktionskosten i.H.v. rund 0,05 Mio. Euro werde Ringmetall noch für das Geschäftsjahr 2019 erfolgswirksam verbuchen.Der Ausbau der bereits guten Marktstellung in den USA erscheine Speck nach strategischen und finanziellen Gesichtspunkten sinnvoll und untermauere die Equity Story des Unternehmens. Operativ rechne der Analyst kurzfristig ebenfalls mit gutem Newsflow, so dass die Aktie angesichts der zuletzt schwachen Performance (6M relativ zum CDAX -20%) seines Erachtens einiges an Nachholpotenzial aufweise.Nach Einarbeitung der Übernahme und Fortschreibung ihres DCF-Modells bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die Ringmetall-Aktie mit einem neuen Kursziel von 3,60 Euro (zuvor: 3,30 Euro). (Analyse vom 08.01.2020)