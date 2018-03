Börsenplätze Ringmetall-Aktie:



Ringmetall (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3) ist ein weltweit führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. In den Geschäftsbereichen Industrial Packaging ("Industrieverpackungen") und Industrial Handling ("Industriehandling") entwickelt, produziert und vermarktet das Unternehmen Produktlösungen für Anwendungen in der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Logistikbranche. (22.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Ringmetall-Aktienanalyse von Aktienanalyst Patrick Speck von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902, WKN: 600190, Ticker-Symbol: HP3).Ringmetall habe heute vorläufige Zahlen für 2017 und die Guidance für 2018 vorgelegt. Der Umsatz habe mit 102,4 Mio. Euro am oberen Ende der Zielspanne (98,0 bis 103,0 Mio. Euro) und nur knapp unter der Analysten-Prognose gelegen. Der Anstieg habe erwartungsgemäß allein auf dem Kernsegment Industrial Packaging beruht, in dem die Erlöse um 11,7% auf 88,3 Mio. Euro zugelegt hätten. Wesentliche Treiber seien die starke Nachfrage der chemischen Industrie in Deutschland und den USA gewesen, letzteres habe sich aufgrund negativer Währungseffekte aber nur gedämpft auf die Topline ausgewirkt. Im Segment Industrial Handling sei der Umsatz nach Anpassung des Produktsortiments erneut rückläufig gewesen (-7,8% auf 14,1 Mio. Euro). Der Bereich sehe sich nach gelungener strategischer Neuausrichtung nun aber einer sprunghaft gestiegenen Nachfrage bei eigenentwickelten Produkten gegenüber.Das EBITDA habe mit 12,4 Mio. Euro die obere Hälfte der Guidance-Spanne (11,5 bis 13,0 Mio. Euro) erreicht und sei im Rahmen der Analysten-Erwartung ausgefallen. Die EBITDA-Marge habe bei soliden 12,1% gelegen, obwohl sich der rasche Stahlpreisanstieg unter den vereinbarten Gleitpreisklauseln nur verzögert an die Kunden habe weitergeben lassen und zusammen mit der Entwicklung wichtiger Fremdwährungen margenmindernd gewirkt habe. Dies habe vor allem den EBITDA-Anstieg im Segment Industrial Packaging (+2,6% auf 12,2 Mio. Euro) geschmälert, während Industrial Handling das EBITDA gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Mio. Euro habe verdoppeln können. Das ebenfalls berichtete Konzern-EBIT weiche aufgrund der erstmaligen Berichterstattung nach IFRS mit 10,4 Mio. Euro signifikant von der HGB-basierten Schätzung (MONe: 7,1 Mio. Euro) ab.Für 2018 erwarte Ringmetall ein Umsatzwachstum auf 107,0 bis 112,0 Mio. Euro sowie eine leichte Verbesserung der EBITDA-Marge, was sich beiderseits mit unseren Prognosen decke. Optimistisch stimme den Vorstand hierbei, dass sich die negativen Tendenzen (u.a. aus dem EUR/USD-Kurs) nicht weiter verstärken bzw. teilweise bereits abschwächen würden. Zudem habe Ringmetall bekannt gegeben, sich mit mehreren Unternehmen in fortgeschrittenen Akquisitionsgesprächen zu befinden, sodass der Analyst zeitnah mit Zukäufen zur Erreichung des mittelfristigen Wachstumsziels (Umsatz 2021 mehr als 200 Mio. Euro) rechne.Trotz des begrenzten Upside-Potenzials bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Kaufempfehlung für die Ringmetall-Aktie angesichts des guten Track Records bei Akquisitionen und des daher positiven Newsflows. (Analyse vom 22.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link