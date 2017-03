Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienstleister WISAG, Aeroground, Swissport Berlin, AHS und Ground Solution setzen ihren Kampf für faire Entlohnung heute fort, so Bernd Riexinger, der Vorsitzende der Partei DIE LINKE, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Weder braucht es eine Schlichtung, noch weitere Respektlosigkeiten dieser Art. Der Tarifkonflikt muss rasch gelöst werden - ein Euro pro Stunde mehr für die Beschäftigten, das muss drin sein.Die Sicherheit an Flughäfen hängt maßgeblich von der guten Arbeit des Bodenpersonals ab. Ein Euro pro Stunde mehr für alle Entgeltgruppen, das fordert die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Diese Forderung unterstütze ich ausdrücklich. (14.03.2017/ac/a/m)