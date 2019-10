L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

63,26 EUR -0,16% (08.10.2019, 11:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

69,06 CHF -0,80% (08.10.2019, 11:45)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (08.10.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) von 90,00 CHF auf 76,00 CHF.Die Richemont A-Aktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: -12%) spürbar nachgegeben. Lusebrink führe dies vor allem auf die anhaltenden Unruhen in Hongkong zurück. So seien die Einzelhandelsumsätze in Hongkong nach Daten der Lokalregierung im August um 25,3% (Marktkonsens: -17,8%; Juli: -13,1%; Juni: -7,6%) y/y eingebrochen. Besonders deutlich sei dabei der Absatzrückgang in der Kategorie Schmuck & Uhren (August: -50,7% y/y; Juli: -26,4% y/y) ausgefallen.Richemont (Hongkong-Exposure: rund 11% bis 12%) sei als einer der führenden Hersteller von Luxusuhren und Schmuck von den Unruhen deutlich stärker betroffen als ein diversifizierter Luxusgüterhersteller wie LVMH. Jedoch dürfte ein Teil der Rückgänge in Hongkong durch ein stärkeres Wachstum in anderen Städten der Region (u.a. Shenzhen) kompensiert werden.Darüber hinaus habe Richemont den Start des Joint Ventures der Tochter YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP) mit dem Internetkonzern Alibaba bekannt gegeben, was Lusebrink als positiv erachte. So habe YNAP Ende September eine Vorzeigepräsenz auf Alibaba's eCommerce-Plattform Tmall eröffnet. Zudem habe Richemont Ende September die italienische Juweliermarke Buccellati erworben (Jahresumsatz: rund 60 Mio. Euro). Lusebrink reduziere seine EPS-Prognosen (2019/20: 3,03 (alt: 3,28) Euro; 2020/21: 3,34 (alt: 3,63) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: