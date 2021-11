SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (19.11.2021/ac/a/a)



Richemont-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die A-Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Die Umsatzzahlen für das zweite Quartal 2021/22 (30.09.; +29% y/y auf 4,51 Mrd. Euro) und die Ergebniskennzahlen für das erste Halbjahr 2021/22 (u.a. EPS: 2,15 (Vj.: 0,28) Euro) hätten die Analysten-Erwartungen (4,06 Mrd. Euro bzw. 1,82 Euro) und den Marktkonsens übertroffen. Auffällig sei der deutliche Anstieg der operativen Marge bei Schmuck (H1 2021/22: 37,9% (Vj.: 30,1%)) gewesen, während das Segment Online-Händler erneut defizitär (operatives Ergebnis: -141 (Vj.: -138) Mio. Euro) gewesen sei. Auf einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 werde weiterhin verzichtet.Positiv werte der Analyst, dass sich Richemont in fortgeschrittenen Gesprächen mit der US-Modekette Farfetch über einen Ausbau der Partnerschaft (bei Technologie und Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an der defizitären Richemont-Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter) befinde. Auf dem aktuellen Kursniveau sehe er die überzeugende Entwicklung bei Schmuck, einen Ausbau der Partnerschaft mit Farfetch sowie die komfortable Bilanzstruktur (hohe Nettoliquidität) bereits größtenteils eskomptiert. Er hebe seine Prognosen für die Geschäftsjahre 2021/22e (u.a. EPS: 4,14 (alt: 3,37) Euro) und 2022/23e (u.a. EPS: 5,14 (alt: 4,15) Euro) mehrheitlich an.Auf Basis des DCF-Modells hat Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, ein neues Kursziel von 150,00 (alt: 112,00) CHF für die Richemont A-Aktie ermittelt und bestätigt bei einem positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10% sein "halten"-Votum. (Analyse vom 19.11.2021)