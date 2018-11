Börsenplätze Richemont-Aktie:



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (12.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Schwäche im September hauptsächlich wegen Asien, Oktober wieder auf Kurs, aber ungünstige Währungsauswirkungen: Der Grund für den unveränderten Umsatz im September liege bei Asien, während andere Regionen ein ähnliches Wachstum wie nach 5M verzeichnet hätten. Der Rückgang in Asien sei hauptsächlich wegen der geringeren Reisetätigkeit erfolgt - das Wetter (Schließung in Hongkong) habe Auswirkungen gehabt, aber auch der schwächere RMB. Der Handel im Oktober habe wieder im seit H1 anhaltenden Trend gelegen, aber die Währungsauswirkungen könnten grösser werden, wenn der RMB schwächer werde.Jewellery Maisons mit guter Operating Leverage: Die starke Margenverbesserung um +280 Bp auf 33,8% (Rekordniveau in H1 13/14: 36,9%) sei durch Effizienzgewinne in der Fertigung, aber auch durch das höhere Wachstum beim Einzelhandel/Schmuck angekurbelt worden.Online Distributor mit zweistelligem Wachstum, aber negativem EBIT: Negatives EBIT von EUR 115 Mio., wovon EUR 82 Mio. aus Abschreibungen auf Immateriellem Anlagevermögen (für das gesamte Jahr werden es EUR 180 Mio. sein); der Betriebsverlust von EUR -33mn lasse sich erklären durch YNAP, der eine tiefere Bruttomarge, aber auch ein höhere Kosten (Services, Marketing) verzeichnet habe.EPS 19E -11% ebenfalls auf Abschreibungen auf immat. AV zurückzuführen: Weber habe seine Schätzungen angepasst (inkl. Abschr. auf Immat. AV) - EPS 19E -11%, aber auf EBITDA-Ebene nur -3%.Rene Weber, Analyst von Vontobel Research, bewertet die Richemont-Aktie weiterhin mit dem Votum "buy". Das Kursziel werde von CHF 106 auf CHF 90 gesenkt. (Analyse vom 12.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link