Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:

59,24 EUR -1,04% (15.11.2018, 09:49)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

67,20 CHF -1,35% (15.11.2018, 10:27)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (15.11.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Die Marken Cartier und Van Cleef&Arpels, die das Segment Jewellery Maisons bilden würden (2018/2019E 51% des Umsatzes), würden sich nach wie vor bei organischem Wachstum (Schmuck +11% p.a. in den letzten fünf Jahren, Gruppe +3% p.a.) überdurchschnittlich entwickeln, und der Analyst erwarte ein hohes einstelliges Wachstum. Vor allem Schmuck (fast 70% des Segments) profitiere von der Ausrichtung auf weibliche Kunden, da Frauen bezüglich Privateinkommen/Vermögensaufbau immer wichtiger würden. Mit seiner EBIT-Marge von mehr als 30% zähle es zu den Spitzenreitern (80% des EBIT von Richemont vor Unternehmenskosten in GJ 2018/19).Montblanc sei die wichtigste Marke von Other Brands, und selbst ohne sie sei Other Brands noch immer deutlich in den roten Zahlen. Mit der Veräußerung von Lancel/Shanghai Tang seien zwei verlustschreibende Einheiten abgestoßen worden - erste positive Auswirkungen in H1 2018/19 (ohne Sonderposten). Das neue Segment Online Distributors (YNAP, Watchfinder) werde ein zweistelliges Wachstum verzeichnen und das organische Wachstum der Gruppe unterstützen. Die Abschreibung auf immaterielle Werte werde jedoch das EBIT beeinflussen.Gesamthaft gesehen, werde sich die Dynamik im Luxusgütersegment verlangsamen, als Folge des rückläufigen Wirtschaftswachstums und der sich abkühlenden Konsumstimmung in China sowie der Abschwächung des RMB. Da Richemont aber führend im Bereich Schmuck (überdurchschnittl. Wachstum/Marge) und im Onlinehandel mit Luxusgütern sei, rechne der Analyst hier dennoch mit einem Wachstum über dem Branchenschnitt. Wenn er Jewellery Maisons separat bewerte (auf Grundlage der Bewertung von Tiffany‘s), ergebe dies bereits die aktuelle Marktkapitalisierung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: