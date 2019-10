L&S-Aktienkurs Richemont-Aktie:

66,94 EUR +0,06% (01.10.2019, 10:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Richemont-Aktie:

73,08 CHF -0,19% (01.10.2019, 10:05)



ISIN Richemont-Aktie:

CH0210483332



WKN Richemont-Aktie:

A1W5CV



Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

RITN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Richemont-Aktie:

CFRHF



Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (01.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Analyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF).Eröffnung von Net-A-Porter in China (Mitte Okt.): Die Lancierung von NetA-Porter-Flaggschiff-Stores auf Alibabas Tmall Luxury Pavilion beginne in der zweiten Woche im Oktober (nach Chinas sog. Golden Week). Das Joint Venture (51% im Besitz von YNAP) starte mit einer Kollektion von Net-APorter/MrPorter bestehend aus über 130 Marken (z.B. Cartier, IWC, Chloé etc.), gefolgt von weiteren Etappen (Net-A-Porter führe auf seiner OriginalWebsite derzeit über 800 Marken).Alibaba: führender Online-Händler in China: In China würden über 670 Mio. Kunden via Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME) ihre Einkäufe tätigen (Umsatz: USD 56 Mrd.), der 2017 eröffnete Tmall Luxury Pavilion sei die exklusive Plattform für Luxusmarken des Online-Riesen. Zum Vergleich: YNAP habe 2018 mehr als 3,5 Mio. Kunden gezählt, die über 10 Mio. Bestellungen aufgegeben hätten. YNAP habe bereits ein JV im Nahen Osten mit Partner Symphony am Laufen (Lancierung von Yoox/Outnet Mitte 2018). Chinesische Konsumenten seien der wichtigste Wachstumsmotor im globalen Luxusgütermarkt und würden derzeit 33% des weltweiten Umsatzes generieren.Segment Online Distributors immer wichtiger: 2018/19 habe das Segment Online Distributors 15% des Konzernumsatzes ausgemacht, wobei YNAP nur für elf Monate und Watchfinder für zehn Monate konsolidiert gewesen sei. Für 2020/21 prognostiziere Weber ein zweistelliges Wachstum und einen Umsatzanteil von 18%.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 88,00. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Richemont-Aktie: