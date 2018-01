Tradegate-Aktienkurs Richemont-Aktie:

Kurzprofil Compagnie Financière Richemont SA:



Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) ist ein Schweizer Luxusgüterkonzern mit Sitz in Bellevue im Kanton Genf, der sich vorwiegend auf Uhren, Schmuck und exklusive Accessoires spezialisiert hat. Richemont wurde im Jahr 1988 durch den südafrikanischen Milliardär Anton Rupert gegründet. Jede Firma von Richemont wird als unabhängige Einheit betrieben, um deren Exklusivität nicht zu verlieren. Zudem bietet Richemont übergreifende Support Services für Bereiche wie Logistik, Immobilien, Herstellung und Finanzierung. (22.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - Richemont-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns Richemont (ISIN: CH0210483332, WKN: A1W5CV, Ticker-Symbol: RITN, SIX Swiss Ex: CFR, Nasdaq OTC-Symbol: CFRHF) weiterhin zu kaufen.Richemont werde ein öffentliches Übernahmeangebot für 68,5 Mio. Aktien von Yoox Net-A-Porter (= EUR 2,6 Mrd.) lancieren. Richemont halte bereits 22,8 Mio. Stammaktien und 42,8 Mio. nicht stimmberechtigte Aktien von YNAP, was einer Beteiligung von 49% an entspreche. Die Offerte von EUR 38 pro Aktie beinhalte einen Aufschlag von 26% auf den letzten Kurs.YNAP habe in GJ 2017 einen Umsatz von EUR 2,09 Mrd. (org. Wachstum +16,9%) erzielt und habe 842 Mio. Besucher (+18%) und 9,5 Mio. Bestellungen (+13%) sowie 3,1 Mio. aktive Kunden gehabt. Als führender Online-Luxuseinzelhändler biete YNAP mehrere Marken an (Net-A-Porter; Mr Porter/off-season: Yoox, The Outnet) und betreibe Online Flagship Stores (wie Armani, Chloé). Der Umsatz habe eine breite Basis mit 47% in Europa, 30% auf dem amerikanischen Kontinent und 23% in Asien/Rest der Welt. Es werde eine EBITDA-Marge von 8,1% und eine EBIT-Marge von 3,0% erwartet.YNAP werde Teil des sonstigen Geschäfts von Richemont und werde 19% zum Umsatz beitragen. Bis 2020 werde ein Wachstum von +17 bis 20% angestrebt. Der Beitrag zum EBIT der Richemont-Gruppe werde lediglich 4% betragen.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die Richemont-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100,00. (Analyse vom 22.01.2018)Börsenplätze Richemont-Aktie: