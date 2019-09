Laffer ist vielleicht am besten als der Befürworter der "Laffer-Kurve"in der Wirtschaft bekannt, welche verdeutlicht, dass Steuersenkungen die Steuereinnahmen erhöhen. Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty und seine Kollegen haben diese Theorie kritisiert und dabei festgestellt, dass eine optimale Steuerobergrenze, um die meisten Einnahmen zu erzielen, deutlich über den derzeit verwendeten liegt. Aber es scheint, dass Johnson auf Laffers Seite steht: Er hat Steuersenkungen für die Wohlhabenden vorgeschlagen, was darauf hindeutet, dass diese die Einnahmen erhöhen könnten, eine Position, die er seit langem einnimmt.



Johnson könnte vom US-Bundesstaat Kansas einiges lernen, der Laffers Ideen in Jahren 2012-17 umsetzte. Im Rahmen des so genannten Kansas Experiments senkte der Gouverneur des Bundesstaates, Sam Brownback, die Steuern stark, insbesondere für Unternehmen, und versprach verringerte Defizite, mehr Wachstum und Beschäftigung. Das Gegenteil trat ein und Kansas bleibt unbeeindruckt. Kein Hype - und es gab genug davon - überstand die Schwachstellen in Laffers Behauptungen. Der Boosterismus ist gescheitert.



Eine kritische Lage



Doch das ist der Ansatz, den Johnson zu vertreten scheint. Verschiedene Berichte von Johnsons Mitarbeitern deuten darauf hin, dass er beabsichtigt, die britische Wirtschaft mit "Raketenboostern" zu belasten, wobei geplant ist, große Summen in die Infrastruktur zu investieren und gleichzeitig die Steuern zu senken. Es wird davon gesprochen, bis zu 26,6 Milliarden Pfund auszugeben, um die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Brexits ohne Vertrag zu mildern. Dies ist der Betrag, über den Johnson verfügt, ohne die vom ehemaligen Finanzminister Philip Hammond eingeführte Obergrenze für das Haushaltsdefizit in Höhe von 2% des BIP zu überschreiten.



Damit dies jedoch funktionieren kann, sind mindestens drei Bedingungen erforderlich. Erstens müssen die, die diesem Hype ausgesetzt sind, glauben, dass die Hypothese plausibel ist. Zweitens müssen sie es für möglich halten, dass der Plan umgesetzt werden kann. Und drittens müssen sie glauben, dass der Booster weiß, was er tut.



Johnson scheint in allen drei Punkten in Schwierigkeiten zu sein. Nur wenige glauben, dass ein Brexit ohne Vertrag die Wirtschaft ankurbeln wird, was auch immer Johnson sagt. Darüber hinaus werden viele bezweifeln, dass die Mittel zur Ankurbelung der Wirtschaft vorhanden sind, wenn die Regierung weiterhin von Vollbeschäftigung spricht, und gleichzeitig die Einwanderung verhindert. Wer wird die gesamte von Johnson versprochene Infrastruktur aufbauen?



Schließlich läuft Johnsons Vorschlag, Ausgaben zu tätigen, ohne zugleich die Steuern zu erhöhen, die Gefahr eines Boom-and-Bust-Zyklus, angesichts der allgemein bekannten Mängel in Laffers Theorie. Die jüngste Geschichte hat uns genug Hype beschert, der zu Abstürzen führte.



Der Dotcom-Crash wurde auf Hype aufgebaut. Das Gleiche gilt für den Börsenkrach von 2008. Beide haben eine Aktivität überbewertet, ohne sie in irgendeiner Weise mit der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Realität in Verbindung zu bringen. Und genau das tut Johnson jetzt mit seinem Boosterismus. Er bauscht ein Angebot auf, das er nicht liefern kann, da es nichts mit der realen Wirtschaftstätigkeit zu tun hat. Es wird zwangsläufig scheitern. Hier liegt die Hoffnung, dass der Hype durchschaut wird, der den ganzen Boosterismus ausmacht." (Ausgabe vom 19.09.2019) (20.09.2019/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Richard Murphy, Professor für internationale politische Ökonomie an der City, University of London, schreibt in seinem Artikel, der ursprünglich in "The Conversation" veröffentlicht wurde, Folgendes:"Es sieht so aus, als würde sich Boris Johnson für einen neuartigen wirtschaftspolitischen Ansatz entscheiden. Nicht für ihn die Idee der Johnsonomics, im Anschluss an die Osbornomics und Corbynomics. Anscheinend wird es auch keinen Johnsonismus geben, wie man es vom Thatcherismus her kennt. Stattdessen wird berichtet, dass seine Regierung weiterhin "Boosterismus" betreiben wird. Mit anderen Worten, eine Mischung aus Hype, Konjunkturprogrammen und Steuersenkungen: Der Boosterismus wirkt wie ein wirtschaftliches Credo mit wackeligen Grundlagen.Eine schnelle Suche in Google Scholar zeigt, dass der Begriff "Boosterismus" keine gängige wirtschaftliche Idee ist. Der Begriff bezieht sich am häufigsten auf die Bewerbung einer Stadt, die die Olympischen Spiele oder andere Großveranstaltungen empfangen möchte. In diesem Sinne scheint der Begriff seinen Ursprung in der Entwicklung des amerikanischen Westens im 19. Jahrhundert und in der Praxis der Kleinstädte zu haben, die ihre Anziehungskraft mit extravaganten Behauptungen über ihre angeblichen Vorteile aufbauschen, in der Hoffnung, neue Einwohner zu gewinnen. Beim Boosterismus ging es damals um die Förderung eines übertriebenen Glaubens an einen Ort - vielleicht etwas, worauf Johnson nach dem Brexit in Großbritannien angewiesen ist.Eine neuere Interpretation des Boosterismus könnte darauf hindeuten, dass es sich um einen übertriebenen Nationalismus handelt - der Ort wurde durch die Nation ersetzt. Donald Trumps "America First"-Konzept passt in dieses Muster. Und die Tatsache, dass der Satz "America First" zum ersten Mal von Woodrow Wilson verwendet wurde, um den amerikanischen Isolationismus vor seinem Eintritt in den Ersten Weltkrieg zu verteidigen, verstärkt nur die Idee und ihre Attraktivität für einen Premierminister, der sich dafür einsetzt, Großbritannien aus Europa herauszuführen.Das erklärt jedoch nicht die Ökonomie des Boosterismus, die bis jetzt durch Johnson nicht richtig definiert wurde. Ich würde vorschlagen, dass diese mit der Wirtschaftspolitik eines anderen US-Präsidenten in Einklang gebracht werden kann, der zu Übertreibungen neigte: Ronald Reagan. Trump hat die Verbindung hergestellt - er hat kürzlich Arthur Laffer, den Chefarchitekten der Reagonomics, als "Vater der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik" mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.