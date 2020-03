Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

45,08 EUR -14,13% (18.03.2020, 12:17)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

45,40 EUR -11,12% (18.03.2020, 12:02)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (18.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall habe seit den Hochs zu Jahresbeginn knapp 60 Prozent an Wert verloren. Die Zahlen zum abgelaufenen Jahr und ein vorsichtiger Ausblick würden am Mittwoch erneut für Enttäuschung bei den Anlegern sorgen. Die Aktie stürze noch einmal zweistellig ab. Wegen der immer günstigeren Bewertung könnte sich nun aber wieder ein Blick auf die Details lohnen.Der Rüstungskonzern und Autozulieferer blicke angesichts des Konjunkturabschwungs vorsichtig aufs laufende Jahr. 2020 sei beim Umsatz nur ein moderater Anstieg von ein bis drei Prozent und eine operative Ergebnisrendite von rund sieben Prozent zu erwarten, wie Rheinmetall am Mittwoch in Düsseldorf mitgeteilt habe. Damit würde die entsprechende Marge sinken, nachdem sie im Vorjahr 8,1 Prozent betragen habe und leicht gestiegen sei. In der Prognose seien mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie bislang nicht berücksichtigt, habe es geheißen. Rheinmetall werde die Prognosen in Anbetracht der mit der Virus-Ausbreitung einhergehenden hohen wirtschaftlichen Risiken gegebenenfalls anpassen.Während der Konzern in der brummenden Rüstungssparte bei den Erlösen 2020 um fünf bis sieben Prozent zulegen wolle, gehe Rheinmetall in der Autozuliefersparte von einem weiteren Rückgang aus. Beim operativen Ergebnis peile das Unternehmen in der Rüstungssparte eine Rendite von neun bis zehn Prozent an, in der Automotive-Sparte solle sie bei rund fünf Prozent liegen. Die Aktionäre sollten eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie erhalten und damit 30 Cent mehr als im Vorjahr.Wie bereits bekannt habe Rheinmetall im vergangenen Jahr von guten Geschäften in der Rüstungssparte profitiert und damit die schwache Nachfrage nach Autoteilen mehr als wettgemacht. Die Düsseldorfer hätten ihren Umsatz um knapp zwei Prozent auf 6,3 Milliarden Euro gesteigert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn sei um rund drei Prozent auf einen neuen Höchstwert von 505 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich habe wie im Vorjahr ein Überschuss von 354 Millionen Euro gestanden.Die Rheinmetall-Aktie gehört auf die Watchlist und ist ein Kandidat für eine starke Gegenbewegung, sobald sich die Corona-Krise etwas entspannt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link