ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (06.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall habe im ersten Quartal Aufträge für große Mengen Munition erhalten. Konzernweit habe der Umsatz mit knapp 1,27 Milliarden Euro zwar praktisch so hoch gelegen wie ein Jahr zuvor, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mitgeteilt habe. Im Geschäft mit Waffensystemen und Munition sei der Erlös jedoch um 17 Prozent auf 258 Millionen Euro in die Höhe gesprungen.Zudem habe die Sparte Bestellungen über fast 1,15 Milliarden Euro hereingeholt - so viele wie nie zuvor. Dazu habe den Angaben zufolge besonders ein "großvolumiger Munitionsauftrag" aus Ungarn beigetragen.Für die kommenden Monate rechne Rheinmetall-Chef Armin Papperger auch konzernweit mit deutlichen Zuwächsen. Im Gesamtjahr solle der Konzernumsatz im Vergleich zu 2021 weiterhin um 15 bis 20 Prozent steigen - wenn die Bundesregierung ihre Pläne zur Aufrüstung der Bundeswehr realisiere. Vom Jahresumsatz sollten dann mehr als elf Prozent als operativer Gewinn bei Rheinmetall hängen bleiben. Im ersten Quartal habe diese Marge lediglich bei 7,3 Prozent gelegen, obwohl der operative Gewinn im Jahresvergleich um fast zehn Prozent auf 92 Millionen Euro gestiegen sei. Auf die Rheinmetall-Aktionäre sei dabei ein Überschuss von 48 Millionen Euro entfallen, eine Million weniger als ein Jahr zuvor.Papperger habe kommentiert: "Rheinmetall setzt seinen erfolgreichen Kurs fort. Bei anhaltend hohem Umsatzniveau konnten wir unsere Performance im ersten Quartal sogar weiter ausbauen. Nun rechnen wir uns gute Chancen aus, in der aktuellen sicherheitspolitischen Lage in zahlreichen Ländern wertvolle Beiträge zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit leisten zu können. Die Politik hat dazu eindeutige Signale gegeben, die nun in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden müssen. Wir bei Rheinmetall sind darauf vorbereitet. Verantwortung für Frieden und Freiheit - das ist unsere Mission im Geschäft mit Sicherheitstechnologien."Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Rheinmetall-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.05.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link