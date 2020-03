Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

45,06 EUR -4,13% (19.03.2020, 13:09)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

45,20 EUR -2,08% (19.03.2020, 12:56)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (19.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie sei einer der größten Verlierer der vergangenen Wochen gewesen. Sorgen um eine weitere Schwäche der Automobilbranche und die Angst vor Produktionskürzungen hätten den Automobilzulieferer und Rüstungskonzern zuletzt auf Talfahrt geschickt. Experten würden den Kursrutsch jedoch für übertrieben halten, zudem zeige die Aktie nun eine ganz neue Seite.Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Mittwoch habe Rheinmetall bekannt gegeben, dass die Dividende für das abgelaufene Jahr um 30 Cent auf 2,40 Euro angehoben werde. Normalerweise wäre das nicht außergewöhnlich, doch nach dem Absturz der vergangenen Wochen werde Rheinmetall damit plötzlich zu einem starken Dividendenwert. Auf dem aktuellen Niveau betrage die Rendite satte 5,3 Prozent. Gerade in einer Zeit, in der viele Konzerne ihre Dividende kürzen müssten oder wie die Lufthansa ganz streichen würden, sei das ein starkes Zeichen.Optimistisch würden auch die Experten bleiben. Am Donnerstag würden zwei neue Kaufempfehlungen folgen. Die UBS habe das Kursziel zwar von 128 auf 121 Euro gesenkt, auch die Commerzbank sehe den fairen Wert statt bei 125 nun lediglich noch bei 90 Euro. Beide würden damit aber ein Potenzial von mehr als 100 Prozent für die Rheinmetall-Aktie sehen.Anleger sollten die Rheinmetall-Aktie unbedingt auf die Watchlist setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: