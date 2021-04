Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

88,94 EUR +0,36% (21.04.2021, 15:54)



Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

88,32 EUR +0,64% (21.04.2021, 15:40)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (21.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den vorläufigen Zahlen habe der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall am Dienstag die Erwartungen übertroffen. An der Börse sei es mit der Aktie daraufhin dennoch nach unten gegangen, der Ausbruch auf ein neues Nach-Corona-Hoch sei missglückt. Rückendeckung gebe es nun vonseiten der Analysten.Die Erlöse von Rheinmetall seien im ersten Quartal um rund 3,5 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro geklettert. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte habe der Konzern auf 87 Millionen Euro sogar mehr als verdoppeln können. Die entsprechende Marge sei deutlich von 2,5 auf 6,2 Prozent geklettert. Positiv habe sich dabei die Erholung der Autobranche als auch vorgezogene Munitionslieferungen an Kunden ausgewirkt. Hinzu seien Sparmaßnahmen gekommen.An der Prognose für das Gesamtjahr halte Rheinmetall angesichts der nach wie vor hohen Unsicherheiten fest. Inklusive des nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Kolbengeschäfts erwarte der Konzern ein Umsatzplus von sieben bis neun Prozent und eine operative Marge von acht bis neun Prozent. Die vollständigen Quartalszahlen sollten am 6. Mai folgen.Während die Zahlen am Markt zunächst nicht gut angekommen seien, seien die Analysten überzeugt. Kepler Cheuvreux, Warburg und Independent Research hätten die Daten jeweils mit "über den Erwartungen" eingestuft. Alle drei Analystenhäuser würden bei Rheinmetall deshalb auch weiter zum Kauf raten - die Kursziele lägen mit 121, 117 respektive 101 Euro zudem jeweils im dreistelligen Bereich.Anleger können den Rücksetzer nach den starken vorläufigen Zahlen zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link