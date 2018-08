Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (07.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von Analyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Autozulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF), senkt aber das Kursziel von 135 auf 130 EUR.Sei das 8%-Umsatzwachstumsziel bzw. 6,37 Mrd. EUR für 2018 realistisch? Nach -2% in H1 halte Maichl selbst die vorsichtiger gesetzte Zielmarke (bisher: 8 bis 9%) für noch zu ambitioniert. Mit von ihm erwarteten +7,4% dürfte die Abweichung aber verschmerzbar sein. Denn allein 2-Prozentpunkte würden auf das Konto negativer Währungseffekte gehen.Skeptischer sei er für das Automobilzuliefergeschäft geworden, dessen Umsatzwachstum er für 2018 auf +2,7% schätze. Das bestätigte 3 bis 4%-Ziel bedürfe nach +2% in H1 einer deutlichen H2-Belebung. Wenngleich Produktneuanläufe und ein günstigeres Währungsumfeld helfen könnten, spreche das eingetrübte Marktumfeld gegen ein starkes Wachstum. So basiere Rheinmetall seine Prognose auf ein weltweites Q3-PKW-Wachstum von +4,3%. Mittlerweile rechne IHS nur noch mit +3,2%, Continental sogar nur mit +1%.Das Verteidigungsgeschäft dürfte sich 2018 mit geplanten +12% (bisher: 12 bis 14%) weiterhin wachstumsstark zeigen. Dessen Perspektive bleibe unvermindert attraktiv, wenngleich sich das Management abrechnungsbedingt für 2019 etwas vorsichtiger positioniert habe. Allein in Q3 erwarte Maichl einen Rekordauftragseingang von 3,2 Mrd. EUR (VJ 0,9 Mrd. EUR), gespeist vor allem von Großaufträgen aus Australien. Damit sollte 2018 mit einem Ordervolumen von mehr als 5 Mrd. EUR (VJ 3 Mrd. EUR) abschließen und mit einem Orderbuch von 8,3 Mrd. EUR eine solide Wachstumsbasis für 2019 & 2020 bilden.Maichl sei weiterhin der Ansicht, dass die für 2018 bestätigte adj. EBIT-Marge von 7,0% (VJ 6,8%) mit 7,4% leicht übertroffen werden sollte. Absolut errechne sich aus den Zielkoordinaten 446 Mio. EUR (bisher: 446 bis 450 Mio. EUR). Er schätze 465 Mio. EUR (bisher: 474 Mio. EUR). In H1 habe die Marge mit 5,6% (VJ. 4,8%) bereits gut vorgelegt. Das Verteidigungsgeschäft habe 2,5% (VJ 1,0%) erreicht. In 2018 sei hier die Zielmarke auf 6,5% (bisher: 6,0 bis 6,5%, LBBWe 6,7%) präzisiert worden, womit H2 mit 8,9% (VJ 9,5%) wenig anspruchsvoll erscheine. Im Automobilzuliefergeschäft sei die Zielmarge trotz solider 8,9% (VJ 8,8%) in H1 bei 8,5% geblieben. Maichl schätze zum Vorjahr unveränderte 8,7%.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Rheinmetall-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 07.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link