Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

202,90 EUR +2,58% (03.06.2022, 10:07)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

200,20 EUR +1,14% (03.06.2022, 09:53)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (03.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall sei am heutigen Freitagvormittag der Top-Gewinner im MDAX. Das Papier notiere 2,7 Prozent im Plus bei 203,20 Euro. Beflügelt werde die Aktie unter anderem von einer optimistischen Analysteneinschätzung. Das Analysehaus Warburg Research hat Rheinmetall von "hold" auf "buy" hochgestuft.Das Kursziel habe Warburg von 199 auf 240 Euro angehoben. Das Wachstumspotenzial sei höher als gedacht, so Analyst Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie nach jüngsten Details zu den Milliardeninvestitionen in die Bundeswehr und Aussagen des Konzernchefs. Cohrs habe seine Schätzungen entsprechend angehoben.Rheinmetall bereite sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Rüstungsgütern im Zuge des Ukraine-Krieges auf einen deutlichen Umsatzschub vor. "Über die kommenden Jahre sollte eine Wachstumsrate von 20 Prozent möglich sein", habe der Chef des Rüstungskonzerns und Autozulieferers, Armin Papperger, dem Handelsblatt gesagt. Der Umsatz mit Produkten aus dem Verteidigungsbereich solle auf über zehn Milliarden Euro steigen, habe er ergänzt. Dies wäre mehr als eine Verdoppelung. Zugleich wolle Rheinmetall seine Einkaufstour fortsetzen. "Wir sind bereit für Zukäufe", habe der Manager dem Blatt gesagt. Im vergangenen Jahr habe sein Unternehmen schon vier Firmen übernommen. "Mit dem deutlichen Anstieg unseres Aktienkurses wird es noch leichter für uns."Die im MDAX der mittelgroßen Unternehmen notierte Aktie habe nach Beginn des Ukraine-Kriegs kräftig zugelegt. Die Firma zähle deshalb auch zu den Kandidaten für einen möglichen DAX-Aufstieg, bei der nächsten Index-Anpassung dürfte dies aber wohl noch nicht der Fall sein. Der Rüstungskonzern müsse wohl bis zur nächsten Überprüfung im September warten. "Dann aber dürfte sich Rheinmetall, zumindest nach aktuellem Stand und sofern sich die Kursverluste der letzten Monate bei HelloFresh weiter fortsetzen sollten, in der Pole Position für eine DAX-Aufnahme befinden", habe Expertin Silke Schlünsen von der Stifel Europe Bank gesagt.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link