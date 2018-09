Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) ist ein deutscher Technologiekonzern, der in den Bereichen Automotive und Defence tätig ist. Das weltweit agierende Traditionsunternehmen vereint unter seinem Dach die Aktivitäten verschiedener Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und fungiert als zentrale und strategische Management-Holding. Im Vordergrund stehen insbesondere die Aktivitäten der dezentral operierenden Führungsgesellschaft KSPG AG und der Rheinmetall Defence-Sparte. Im Bereich Automotive hat sich die Führungsgesellschaft KSPG mit ihren Geschäftsbereichen Kolben, Luftversorgung, Pumpen, Aluminium-Technologie, Gleitlager und Motor Service auf Module und Systeme rund um den Motor spezialisiert.



Die Defence Sparte des Rheinmetall-Konzerns zählt mit ihren Geschäftsbereichen Fahrzeugsysteme, Waffe und Munition, Antriebe, Flugabwehr, Verteidigungselektronik sowie Simulation und Ausbildung zu den namhaften und großen Adressen der internationalen Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie. Zu den Tochter- und Beteiligungsunternehmen gehören außerdem unter anderem: American Rheinmetall Munition, Inc., Eurometaal N.V., Nitrochemie AG, Oerlikon Contraves, Werkzeugbau Walldürn GmbH, Société Mosellane de Services, BF Germany GmbH und Intec France S.A.S. (13.09.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: Marke von 90,00 EUR ist entscheidend - ChartanalyseDie Rheinmetall-Aktie (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) befindet sich seit ihrem Allzeithoch vom 10. April 2018 bei 119,35 EUR in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 5. September 2018 habe die Aktie die Unterstützung bei 90,00 EUR durchbrochen und auch am Aufwärtstrend seit November 2014 gekratzt. Aktuell etabliere der Wert sich unterhalb dieses Trends. Im Tief habe er bereits bei 87,00 EUR notiert, eine kleine Erholung habe bisher zumindest zu keiner Rückkehr über 90,00 EUR geführt.Solange die Rheinmetall-Aktie unter 90,00 EUR notiere, müsse mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit April gerechnet werden. Abgaben in Richtung 76,89 EUR seien möglich. Eine stabile Rückkehr über 90,00 EUR könnte eine Gegenbewegung bis 94,54 und möglicherweise sogar 98,72 EUR einleiten. (Analyse vom 13.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:87,94 EUR -0,72% (12.09.2018, 17:35)